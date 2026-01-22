Наш олимпиец втоптал конкурентов: как понимать немыслимые баллы Гуменника

Петр Гуменник набрал рекордные баллы в обеих программах на последнем перед Олимпийскими играми турнире. РИА Новости Спорт рассказывает, чем чемпион России удивил на Мемориале Грушмана.
А где загитовский каскад?
После завершения чемпионата России в Санкт-Петербурге президент ФФККР Антон Сихарулидзе сказал РИА Новости, что для участников Олимпиады Аделии Петросян и Гуменника до отъезда в Милан будет организован специальный турнир с участием сильнейших фигуристов страны. Только в кратчайшие сроки организовать такие соревнования было нереально. Практически все ведущие российские фигуристы задействованы в шоу, и турнир в январе в их планы не входил. Да и быть "на подтанцовке" у двух чемпионов остальных не мотивировало.
Гуменнику пришлось выбирать между чемпионатом Санкт-Петербурга, который был запланирован на 31 января – 1 февраля, и Мемориалом Грушмана, который прошел на этой неделе. Первоначально тренер фигуриста Вероника Дайнеко склонялась к чемпионату города, но его перенесли на более поздний срок из-за внезапно появившегося в календаре чемпионата России по прыжкам. В пользу Мемориала Грушмана изначально высказывалась Тамара Москвина, в клубе которой тренируется Гуменник. Впрочем, выбора у Петра после переноса чемпионата города не оставалось.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики поддерживают фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника
До нынешнего сезона турнир памяти известного в Санкт-Петербурге тренера и судьи был скромным соревнованием для перворазрядников и кандидатов в мастера. В нынешнем статус был поднят до всероссийских соревнований. Привезли своих учеников Елена Буянова, Евгений Плющенко, Светлана Панова. Но конкуренции Гуменнику никто не составил. Его короткую программу судьи оценили в 109,05 балла, произвольную – в 217,44, а итоговая оценка составила 326,49. Второго призера Семена Соловьева он опередил на 65 с лишним баллов. При этом ученик Артура Гачинского выступил совсем неплохо. А уж на прошедшем чемпионате Европы он мог бы и за пятерку потягаться.
Впрочем, обращать внимание на баллы не стоит. Судейство на Мемориале Грушмана было даже не домашнее-российское, а домашнее-питерское. В бригаде были далеко не топовые судьи, и на высокие оценки они не скупились. Совершенно точно с такими прокатами подобные баллы Гуменник не наберет не только на Олимпиаде, но и на любых международных соревнованиях. Нужно ли было так поощрять нашего олимпийца? Похожая практика существует во всех странах, а Гуменнику, пожалуй, она была нужна здесь и сейчас.
Петр Гуменник
В короткой программе Петр продемонстрировал традиционный для олимпийского сезона контент с каскадом "четверной флип – тройной тулуп" и четверным лутцем. Лишь в Пекине на отборочном турнире он заменил лутц на сальхов, что не помешало ему победить с большим отрывом от конкурентов. В произвольной программе Петр выполнил пять четверных прыжков, но в последнем каскаде, который со времен Пхенчхана называют загитовским, заменил тройной риттбергер на двойной. Как объяснил сам фигурист, у него была мысль усложнить контент, но, поразмыслив, решил, что сегодня важнее безупречно чистый прокат. И пусть недоброжелатели ищут недокруты или обращают внимание на не очень эффектные выезды, при желании можно было углядеть недочеты, но хватит того, что дорожку шагов оценили на третий уровень.
Учебу на айтишника забрасывать не стал
Куда важнее, оценивая последнюю олимпийскую репетицию, заострить внимание на ментальную готовность Петра. Президент ФФККР Сихарулидзе, объясняя выбор единственного российского представителя в Милане, подчеркивал: "Обращали внимание не только на спортивные результаты, но и на психологическую устойчивость". В этом плане выбор интроверта Гуменника был абсолютно точным. Журналисты, работавшие на Мемориале Грушмана, отметили, насколько спокоен, а главное – точен в формулировках Петр. Он абсолютно не зациклен на ответственности перед страной, которую будет представлять в нейтральном статусе. Даже академический отпуск в таком серьезном вузе, как Университет ИТМО, где учится на айтишника, брать не стал. Два экзамена успел сдать досрочно без отрыва от подготовки к Олимпиаде.
"У меня была цель отрепетировать Олимпиаду, - сказал Петр после короткой программы. – Представлял, что это олимпийский каток, олимпийский лутц – все олимпийское. Меня это так взбодрило, что все пошло как надо". Его совершенно не смутило, что на трибунах всего несколько десятков его поклонников и поклонниц, а в Милане все будет по-другому.
И отвечая на вопрос, смотрел ли он чемпионат Европы глазами болельщика или оценивал конкурентов, Гуменник был точен в формулировках: "Конечно, болел за Нику Эгадзе (с ним петербуржец подружился еще перед началом прошлого сезона, когда приезжал ставить "Дюну" к Даниилу Глейхенгаузу, он даже жил у Эгадзе) и Георгия Рештенко, с которым вместе тренировались. Только подмечал аспекты катания, как судьи оценивают прыжки. Пытался выделить для себя, чему нужно уделить больше внимания в оставшееся до Олимпиады время".
Не стал скрывать Гуменник и то, что после Нового года поменял коньки. "Когда был на стажировке у Рафаэла Арутюняна, он показал, сколько ботинок было у Натана Чена, - рассказал Петр. – После каждого старта Чен менял ботинки, потому что нужна была максимальная жесткость". Ждать олимпийского дебюта остается недолго. Сам Гуменник назвал недосягаемым Илью Малинина, но на Олимпиаде все может быть.