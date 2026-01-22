Фигурист Гуменник рассказал, как Москвина подает ему сигналы на тренировках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что заслуженный тренер страны Тамара Москвина на тренировках подает ему определенные сигналы, в том числе свист, который служит указанием выполнить элемент.

В четверг Гуменник одержал победу на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге , показав результат по набранным очкам, превышающий рекорд России в мужском одиночном катании. Турнир стал последней возможностью для фигуриста проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 6 февраля.

"Сегодня я вроде не слышал его. С другой стороны, я, наверное, как собака Павлова, уже натренирован этим свистом. Потому что, если Тамара Николаевна так свистит, значит, нужно сделать красивый выезд, улыбнуться, на всех посмотреть, сделать "па". Она это очень любит и добивается каждую тренировку от меня, чтобы я именно так и делал. И, наверное, она хотела, чтобы я сегодня об этом тоже вспомнил", - сказал Гуменник журналистам.

Фигурист также рассказал, что не знал о присутствии родителей на трибунах. "Я даже не знал об этом. Потому что родители обычно не смотрят. Мама слишком волнуется. Она потом пересматривает только хорошие прокаты. А папа чуть меньше волнуется. Но он обычно, по-моему, вместе с мамой всегда был на соревнованиях. Так что, если он сегодня пришел, то это очень неожиданно и приятно", - отметил спортсмен.

"Скажу, что все под контролем. Все в моих руках. И сделаю все, что получится", - заявил Гуменник в ответ на вопрос о том, как он будет настраивать родителей перед Олимпиадой.