https://ria.ru/20260122/gumennik-2069577965.html
Гуменник рассказал о своеобразном способе подготовки к Олимпиаде
Гуменник рассказал о своеобразном способе подготовки к Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Гуменник рассказал о своеобразном способе подготовки к Олимпиаде
Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что перед сном пытается репетировать свою олимпийскую программу. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T14:16:00+03:00
2026-01-22T14:16:00+03:00
2026-01-22T14:16:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999610927_468:174:3148:1681_1920x0_80_0_0_95e0608238ca5243a8a794e25efb551f.jpg
https://ria.ru/20260120/gumennik-2069024885.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999610927_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_6075fe112a5406796dac4e4927a468b7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пётр гуменник, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник рассказал о своеобразном способе подготовки к Олимпиаде
Гуменник сказал, что перед сном пытается репетировать свою олимпийскую программу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник рассказал, что перед сном пытается репетировать свою олимпийскую программу.
В четверг Гуменник одержал победу на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге, показав результат по набранным очкам, превышающий рекорд России в мужском одиночном катании. Турнир стал последней возможностью для фигуриста проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 6 февраля.
«
"Да, ну я на самом деле давно уже предвкушаю этот момент, - рассказал Гуменник журналистам о мандраже перед Олимпиадой. - Но сейчас, да, еще острее, чувствуется все ярче. Начинается представление в моей голове, как это будет происходить. Перед сном, когда я пытаюсь репетировать свою программу олимпийскую, то и правда пульс ощущается, и потом сложно бывает заснуть".
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник и Аделия Петросян получили приглашения на Олимпиаду.