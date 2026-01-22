Рейтинг@Mail.ru
Гуменник вышел к журналистам после последнего турнира перед Олимпиадой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:08 22.01.2026 (обновлено: 14:09 22.01.2026)
Гуменник вышел к журналистам после последнего турнира перед Олимпиадой
фигурное катание
пётр гуменник
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Петр Гуменник
© РИА Новости / Сергей Бобылев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что в последние две-три недели перед Олимпийскими играми в Милане будет улучшать свои программы.
В четверг Гуменник одержал победу на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге, показав результат по набранным очкам, превышающий рекорд России в мужском одиночном катании. Турнир стал последней возможностью для фигуриста проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 6 февраля.
"Я доволен своим прокатом, баллами. И это была хорошая репетиция перед Олимпиадой. Теперь я в последние две-три недели могу со спокойной душой успеть что-то еще улучшить, что получится. Чуть-чуть было тяжело почему-то. Сил было не так много, как обычно. Энергия меня не переполняла. Поэтому еще старался с этим как-то справиться. И, по сути, справился. После произвольной программы обсуждали с тренерами сразу все обсудили. В том числе прыжки. То, что они получились немножко с подстраховочными выездами, скромными, не на выход свободные. И по дорожке тоже подумали, что надо одно движение поменять, которое меня тормозит из-за чего-то. Вторая половина хореографической дорожки может смотреться не так изящно", - сказал Гуменник журналистам.
"Для меня это просто хорошее соревнование. Честно говоря, даже не ожидал такого, что тут собрались и спортсмены хорошие очень, и тренеры, и зрители, и судьи. Все как на обычных всероссийских соревнованиях. Так что это очередной турнир для того, чтобы держать себя в форме", - добавил фигурист.
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Сихарулидзе ответил на претензии к оценкам Петросян и Гуменника на ЧР
24 декабря 2025, 14:41
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник и Аделия Петросян получили приглашения на Олимпиаду.
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
