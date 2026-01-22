https://ria.ru/20260122/gumennik-2069574482.html
Гуменник вышел к журналистам после последнего турнира перед Олимпиадой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник заявил, что в последние две-три недели перед Олимпийскими играми в Милане будет улучшать свои программы.
В четверг Гуменник
одержал победу на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге, показав результат по набранным очкам, превышающий рекорд России в мужском одиночном катании. Турнир стал последней возможностью для фигуриста проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 6 февраля.
«
"Я доволен своим прокатом, баллами. И это была хорошая репетиция перед Олимпиадой. Теперь я в последние две-три недели могу со спокойной душой успеть что-то еще улучшить, что получится. Чуть-чуть было тяжело почему-то. Сил было не так много, как обычно. Энергия меня не переполняла. Поэтому еще старался с этим как-то справиться. И, по сути, справился. После произвольной программы обсуждали с тренерами сразу все обсудили. В том числе прыжки. То, что они получились немножко с подстраховочными выездами, скромными, не на выход свободные. И по дорожке тоже подумали, что надо одно движение поменять, которое меня тормозит из-за чего-то. Вторая половина хореографической дорожки может смотреться не так изящно", - сказал Гуменник журналистам.
"Для меня это просто хорошее соревнование. Честно говоря, даже не ожидал такого, что тут собрались и спортсмены хорошие очень, и тренеры, и зрители, и судьи. Все как на обычных всероссийских соревнованиях. Так что это очередной турнир для того, чтобы держать себя в форме", - добавил фигурист.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо
. Гуменник и Аделия Петросян
получили приглашения на Олимпиаду.