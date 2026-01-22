Гуменник вышел к журналистам после последнего турнира перед Олимпиадой

«

"Я доволен своим прокатом, баллами. И это была хорошая репетиция перед Олимпиадой. Теперь я в последние две-три недели могу со спокойной душой успеть что-то еще улучшить, что получится. Чуть-чуть было тяжело почему-то. Сил было не так много, как обычно. Энергия меня не переполняла. Поэтому еще старался с этим как-то справиться. И, по сути, справился. После произвольной программы обсуждали с тренерами сразу все обсудили. В том числе прыжки. То, что они получились немножко с подстраховочными выездами, скромными, не на выход свободные. И по дорожке тоже подумали, что надо одно движение поменять, которое меня тормозит из-за чего-то. Вторая половина хореографической дорожки может смотреться не так изящно", - сказал Гуменник журналистам.