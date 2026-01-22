Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
Фигурное катание
 
13:51 22.01.2026
Гуменник с результатом выше рекорда России победил на турнире в Петербурге
фигурное катание
пётр гуменник
евгений семененко
пётр гуменник, евгений семененко
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Евгений Семененко
Гуменник с результатом выше рекорда России победил на турнире в Петербурге

Петр Гуменник
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник показал результат выше рекорда страны по набранным очкам в произвольной программе и сумме программ в мужском одиночном катании и одержал победу на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.
За произвольную программу Гуменник набрал 217,44 балла. Во вторник он получил 109,05 очка за короткую программу и показал наилучший результат страны, превзойдя достижение Евгения Семененко (108,29), который был показан на Мемориале Панина-Коломенкина в 2024 году. С общим результатом 326,49 балла Гуменник занял первое место.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде
10 января, 16:58
Рекорды России в произвольной программе (210,04) и сумме набранных очков (314,54) принадлежат самому Гуменнику. Мировые рекорды на национальных чемпионатах не фиксируются.
Вторым стал Семен Соловьев (261,49; 88,53 + 172,96), третьим - Илья Строганов (231,31; 74,22 + 157,09).
Мемориал Петра Грушмана был последней возможностью для Гуменника проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 6 февраля.
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникЕвгений Семененко
 
