Гуменник с результатом выше рекорда России победил на турнире в Петербурге
2026-01-22T13:51:00+03:00
2026-01-22T13:51:00+03:00
2026-01-22T13:51:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Действующий чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник показал результат выше рекорда страны по набранным очкам в произвольной программе и сумме программ в мужском одиночном катании и одержал победу на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.
За произвольную программу Гуменник
набрал 217,44 балла. Во вторник он получил 109,05 очка за короткую программу и показал наилучший результат страны, превзойдя достижение Евгения Семененко
(108,29), который был показан на Мемориале Панина-Коломенкина в 2024 году. С общим результатом 326,49 балла Гуменник занял первое место.
Рекорды России в произвольной программе (210,04) и сумме набранных очков (314,54) принадлежат самому Гуменнику. Мировые рекорды на национальных чемпионатах не фиксируются.
Вторым стал Семен Соловьев (261,49; 88,53 + 172,96), третьим - Илья Строганов (231,31; 74,22 + 157,09).
Мемориал Петра Грушмана был последней возможностью для Гуменника проверить свою готовность к Олимпиаде, которая стартует 6 февраля.