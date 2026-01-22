В Грузии полицейские подрались из-за песен Шуфутинского

"Инцидент произошёл в ресторане "Моцамета" в Ткибули. Причиной стали "воровские песни" Шуфутинского, которые заказали сотрудники охранной полиции... Находившиеся за соседним столом сотрудники криминальной полиции потребовали включить другую музыку, между двумя компаниями началась драка", - говорится в сообщении.

По данным телекомпании, "меломаны" бросали друг в друга предметы, но этим дело не закончилось и драка продолжилась уже на улице. Разнимать "бойцов" приехали их коллеги из патрульной полиции. Четверым участникам "битвы за шансон" предъявлено обвинение в групповом насилии, им грозит до двух лет лишения свободы.