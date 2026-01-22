https://ria.ru/20260122/gruzija-2069532725.html
В Грузии полицейские подрались из-за песен Шуфутинского
грузия
ТБИЛИСИ, 22 янв - РИА Новости.
Полицейские в Грузии подрались на почве несовпадения музыкальных пристрастий - в то время как одни стражи порядка заказали в ресторане "воровские песни" Михаила Шуфутинского, другие потребовали немедленно сменить репертуар, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели
".
"Инцидент произошёл в ресторане "Моцамета" в Ткибули. Причиной стали "воровские песни" Шуфутинского, которые заказали сотрудники охранной полиции... Находившиеся за соседним столом сотрудники криминальной полиции потребовали включить другую музыку, между двумя компаниями началась драка", - говорится в сообщении.
По данным телекомпании, "меломаны" бросали друг в друга предметы, но этим дело не закончилось и драка продолжилась уже на улице. Разнимать "бойцов" приехали их коллеги из патрульной полиции. Четверым участникам "битвы за шансон" предъявлено обвинение в групповом насилии, им грозит до двух лет лишения свободы.