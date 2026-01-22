Рейтинг@Mail.ru
В Грузии полицейские подрались из-за песен Шуфутинского - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/gruzija-2069532725.html
В Грузии полицейские подрались из-за песен Шуфутинского
В Грузии полицейские подрались из-за песен Шуфутинского - РИА Новости, 22.01.2026
В Грузии полицейские подрались из-за песен Шуфутинского
Полицейские в Грузии подрались на почве несовпадения музыкальных пристрастий - в то время как одни стражи порядка заказали в ресторане "воровские песни" Михаила РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:00:00+03:00
2026-01-22T12:00:00+03:00
в мире
грузия
михаил шуфутинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
https://ria.ru/20260120/moskva-2069066933.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, михаил шуфутинский
В мире, Грузия, Михаил Шуфутинский
В Грузии полицейские подрались из-за песен Шуфутинского

В Грузии полицейские подрались в ресторане из-за песен Шуфутинского

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 22 янв - РИА Новости. Полицейские в Грузии подрались на почве несовпадения музыкальных пристрастий - в то время как одни стражи порядка заказали в ресторане "воровские песни" Михаила Шуфутинского, другие потребовали немедленно сменить репертуар, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".
"Инцидент произошёл в ресторане "Моцамета" в Ткибули. Причиной стали "воровские песни" Шуфутинского, которые заказали сотрудники охранной полиции... Находившиеся за соседним столом сотрудники криминальной полиции потребовали включить другую музыку, между двумя компаниями началась драка", - говорится в сообщении.
По данным телекомпании, "меломаны" бросали друг в друга предметы, но этим дело не закончилось и драка продолжилась уже на улице. Разнимать "бойцов" приехали их коллеги из патрульной полиции. Четверым участникам "битвы за шансон" предъявлено обвинение в групповом насилии, им грозит до двух лет лишения свободы.
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Москве мужчина напал на бармена, отказавшегося включить песню "Я русский"
20 января, 15:33
 
В миреГрузияМихаил Шуфутинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала