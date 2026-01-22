В Нидерландах считают, что вопрос о включении Гренландии в состав США отпал

ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что у него сложилось впечатление, будто вопрос о включении Гренландии в состав США больше не стоит на повестке дня.

В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский президент Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии . Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.

"Учитывая его предыдущие слова о желании каким-то образом купить или присвоить Гренландию, сейчас у меня сложилось впечатление, что, похоже, этот вариант отпал", - сказал Брекелманс в эфире радиостанции BNR.

По словам министра, теперь будет вестись обсуждение военного присутствия США в регионе и возможных новых военных объектов.

Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники в четверг написал, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает передачи Соединенным Штатам суверенитета над датским островом, но включает размещение ПРО "Золотой купол".