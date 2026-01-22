https://ria.ru/20260122/grenlandiya-2069610954.html
В Нидерландах считают, что вопрос о включении Гренландии в состав США отпал
В Нидерландах считают, что вопрос о включении Гренландии в состав США отпал - РИА Новости, 22.01.2026
В Нидерландах считают, что вопрос о включении Гренландии в состав США отпал
Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что у него сложилось впечатление, будто вопрос о включении Гренландии в состав США больше не стоит на... РИА Новости, 22.01.2026
В мире, Гренландия, США, Нидерланды, Дональд Трамп, НАТО
В Нидерландах считают, что вопрос о включении Гренландии в состав США отпал
ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что у него сложилось впечатление, будто вопрос о включении Гренландии в состав США больше не стоит на повестке дня.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе
американский президент Дональд Трамп
заявил, что не может представить себе сценария, в котором США
стали бы воевать с Данией
- страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО
- из-за Гренландии
. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
"Учитывая его предыдущие слова о желании каким-то образом купить или присвоить Гренландию, сейчас у меня сложилось впечатление, что, похоже, этот вариант отпал", - сказал Брекелманс в эфире радиостанции BNR.
По словам министра, теперь будет вестись обсуждение военного присутствия США в регионе и возможных новых военных объектов.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники в четверг написал, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает передачи Соединенным Штатам суверенитета над датским островом, но включает размещение ПРО "Золотой купол".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон
от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.