В Нидерландах считают, что вопрос о включении Гренландии в состав США отпал
15:37 22.01.2026
В Нидерландах считают, что вопрос о включении Гренландии в состав США отпал
В Нидерландах считают, что вопрос о включении Гренландии в состав США отпал
Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что у него сложилось впечатление, будто вопрос о включении Гренландии в состав США больше не стоит на...
В Нидерландах считают, что вопрос о включении Гренландии в состав США отпал

Министр обороны Нидерландов: вопрос о включении Гренландии в состав США отпал

Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что у него сложилось впечатление, будто вопрос о включении Гренландии в состав США больше не стоит на повестке дня.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский президент Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
Оценить стоимость Гренландии сложно, заявил посол России в Дании
Вчера, 14:31
"Учитывая его предыдущие слова о желании каким-то образом купить или присвоить Гренландию, сейчас у меня сложилось впечатление, что, похоже, этот вариант отпал", - сказал Брекелманс в эфире радиостанции BNR.
По словам министра, теперь будет вестись обсуждение военного присутствия США в регионе и возможных новых военных объектов.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники в четверг написал, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает передачи Соединенным Штатам суверенитета над датским островом, но включает размещение ПРО "Золотой купол".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Премьер Дании: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Гренландии
Вчера, 14:15
 
