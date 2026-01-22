СМИ рассказали о проекте соглашения по Гренландии

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает передачи Вашингтону суверенитета над островом, пишет Axios.
«
"Два источника, знакомые с предложением Рютте, заявили, что оно не предусматривает передачу полного суверенитета над Гренландией от Дании Соединенным Штатам", — говорится в публикации.
Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО "Золотой купол", над созданием которой сейчас работают США, а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном от 1951 года.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил о разработке основы договора по Гренландии на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.
Ситуация вокруг острова
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью США, а после операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что это необходимо для защиты острова американскими военными в случае мирового конфликта.
Накануне, выступая в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
