Вэнс заявил, что без Гренландии у Трампа будет меньше рычагов

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Без Гренландии у президента США Дональда Трампа будет меньше рычагов влияния на переговорах с иностранными лидерами, утверждает вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

Ранее в четверг Трамп заявил в интервью Fox Business, что США рассчитывают получить возможность разместить часть инфраструктуры системы ПРО Golden Dome на территории Гренландии на бессрочной и бесплатной основе.