Вэнс заявил, что без Гренландии у Трампа будет меньше рычагов

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Без Гренландии у президента США Дональда Трампа будет меньше рычагов влияния на переговорах с иностранными лидерами, утверждает вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
"Они (Россия и Китай – ред.) хотят контролировать этот остров (Гренландию – ред.). Это ослабило бы нас и сделало нашу страну более уязвимой. Это означало бы, что, если президент (Трамп - ред.) ведёт переговоры с иностранным лидером, у него будет меньше рычагов влияния, потому что они смогут реально угрожать суверенитету и территориальной безопасности США. Мы не допустим этого", - сказал Вэнс, выступая перед сторонниками в Толедо, штат Огайо.
Ранее в четверг Трамп заявил в интервью Fox Business, что США рассчитывают получить возможность разместить часть инфраструктуры системы ПРО Golden Dome на территории Гренландии на бессрочной и бесплатной основе.
Нынешняя дискуссия вокруг Гренландии является делом самой Гренландии, Дании и США, в то время как для России важно, чтобы урегулирование этой ситуации происходило в рамках международного права, заявил ранее посол РФ в Дании Владимир Барбин. Дипломат добавил, что Россия не угрожает ни Дании, ни Гренландии и не имеет планов по захвату острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
13 января, 17:51