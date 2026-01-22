Посольство в ФРГ отвергло обвинения в адрес заместителя военного атташе

Рейтинг@Mail.ru
18:09 22.01.2026 (обновлено: 18:21 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/germaniya-2069663049.html
2026-01-22T18:09:00+03:00
2026-01-22T18:21:00+03:00
в мире
германия
россия
украина
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260121/frantsija-2069426784.html
https://ria.ru/20251228/delo-2065075859.html
германия
россия
украина
берлин (город)
в мире, германия, россия, украина, берлин (город)
В мире, Германия, Россия, Украина, Берлин (город)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ отвергает обвинения немецкой стороны в адрес заместителя военного атташе и считает это наспех состряпанной провокацией, говорится в заявлении российской дипмиссии.
Как сообщила дипмиссия, в четверг посла России в Германии вызвали в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с задержанием германскими правоохранительными органами гражданки ФРГ и Украины, подозреваемой в осуществлении шпионской деятельности в интересах Российской Федерации, и сообщили об объявлении персоной нон грата сотрудника Посольства, якобы являвшегося ее куратором.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Во Франции задержали мужа и подругу обвиняемой в шпионаже россиянки
21 января, 21:16
"Отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ "шпиономании". Указали на абсурдность предъявляемых нам претензий, поскольку вся упомянутая информация носит открытый характер", - говорится в сообщении.
В дипмиссии напомнили, что полная номенклатура германских поставок вооружений и военной техники на Украину до недавнего времени регулярно публиковалась на сайте Минобороны ФРГ, а в настоящее время подробно расписывается немецкими СМИ.
Российская сторона также выразила сожаление, что Берлин взял курс на дальнейшую эскалацию российско-германских отношений, используя для этого явно надуманные предлоги.
"Дали понять, что недружественные действия Берлина не останутся без ответа", - добавили в дипмиссии.
В дипмиссии уточнили, что в опубликованном ранее пресс-релизе Генпрокуратуры ФРГ речь идет о задержании сотрудницы одной из немецких общественных организаций, которой инкриминируется передача сотруднику посольства информации, касающейся украинского конфликта местоположения оборонных объектов ФРГ, поставок продукции военного назначения на Украину и участников проводимых в Берлине политических мероприятий высокого уровня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень
28 декабря 2025, 08:00
 
