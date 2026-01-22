Посольство в ФРГ отвергло обвинения в адрес заместителя военного атташе

БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ отвергает обвинения немецкой стороны в адрес заместителя военного атташе и считает это наспех состряпанной провокацией, говорится в заявлении российской дипмиссии.

Как сообщила дипмиссия, в четверг посла России Германии вызвали в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с задержанием германскими правоохранительными органами гражданки ФРГ и Украины , подозреваемой в осуществлении шпионской деятельности в интересах Российской Федерации, и сообщили об объявлении персоной нон грата сотрудника Посольства, якобы являвшегося ее куратором.

"Отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ "шпиономании". Указали на абсурдность предъявляемых нам претензий, поскольку вся упомянутая информация носит открытый характер", - говорится в сообщении.

В дипмиссии напомнили, что полная номенклатура германских поставок вооружений и военной техники на Украину до недавнего времени регулярно публиковалась на сайте Минобороны ФРГ, а в настоящее время подробно расписывается немецкими СМИ.

Российская сторона также выразила сожаление, что Берлин взял курс на дальнейшую эскалацию российско-германских отношений, используя для этого явно надуманные предлоги.

"Дали понять, что недружественные действия Берлина не останутся без ответа", - добавили в дипмиссии.