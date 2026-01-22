Рейтинг@Mail.ru
В Германии сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 22.01.2026 (обновлено: 17:14 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/germaniya-2069623449.html
В Германии сделали заявление о войне с Россией
В Германии сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 22.01.2026
В Германии сделали заявление о войне с Россией
Военное столкновение России с НАТО может произойти из-за провокационной политики "поджигателей войны" на Западе, приводит немецкое издание Berliner Zeitung... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:14:00+03:00
2026-01-22T17:14:00+03:00
в мире
россия
германия
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_0:166:4285:2576_1920x0_80_0_0_333a8fa2b5bf7a982719473251475374.jpg
https://ria.ru/20260122/ryutte-2069597177.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_316:0:3971:2741_1920x0_80_0_0_f5af38091667ec2f95b2f1fb59dfd80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, европа, нато
В мире, Россия, Германия, Европа, НАТО
В Германии сделали заявление о войне с Россией

BZ: военный конфликт НАТО с Россией не исключен из-за идеологической слепоты ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Военное столкновение России с НАТО может произойти из-за провокационной политики "поджигателей войны" на Западе, приводит немецкое издание Berliner Zeitung мнение бывшего посла Германии в Бельгии Рюдигера Людекинга.

"Военную эскалацию нельзя полностью исключить – особенно если "поджигатели войны" на Западе одержат верх и убедят европейские страны НАТО принять непосредственное участие (в конфликте на Украине — Прим. Ред.)", — считает он.
В материале отмечается, что для предотвращения мировой войны Европе необходима искренняя и смелая политика, преодолевающая идеологическую слепоту и проводящая четкую стратегию в отношении России, США и других стран.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Западе набросились на Рютте после дерзких слов о России в Давосе
Вчера, 15:00
 
В миреРоссияГерманияЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала