В Германии сделали заявление о войне с Россией

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Военное столкновение России с НАТО может произойти из-за провокационной политики "поджигателей войны" на Западе, приводит немецкое издание Berliner Zeitung мнение бывшего посла Германии в Бельгии Рюдигера Людекинга.
"Военную эскалацию нельзя полностью исключить – особенно если "поджигатели войны" на Западе одержат верх и убедят европейские страны НАТО принять непосредственное участие (в конфликте на Украине — Прим. Ред.)", — считает он.
"Военную эскалацию нельзя полностью исключить – особенно если "поджигатели войны" на Западе одержат верх и убедят европейские страны НАТО принять непосредственное участие (в конфликте на Украине — Прим. Ред.)", — считает он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.