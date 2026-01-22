Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник консульства посетил задержанную во Франции россиянку - РИА Новости, 22.01.2026
20:40 22.01.2026
Сотрудник консульства посетил задержанную во Франции россиянку
Посольство России в Париже добилось от властей Франции разрешения посетить задержанную в ноябре 2025 года гражданку РФ Анну Новикову, сотрудник консульства РФ... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
россия
франция
париж
в мире, россия, франция, париж
В мире, Россия, Франция, Париж
Анна Новикова
© Фото : соцсети Анны Новиковой
Анна Новикова. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Посольство России в Париже добилось от властей Франции разрешения посетить задержанную в ноябре 2025 года гражданку РФ Анну Новикову, сотрудник консульства РФ посетил ее в тюрьме Флери-Мерожи, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Посольство России во Франции добилось от французских властей разрешения посетить задержанную во Франции в ноябре прошлого года Анну Новикову, имеющую, кроме российского, и французское гражданство. Наш консульский сотрудник посетил Новикову, которая находится в тюрьме города Флери-Мерожи в пригороде Парижа, для ознакомления с условиями ее содержания под стражей и предоставления необходимого содействия", - сообщили в посольстве.
В диппредставительстве отметили, что с самого начала внимательно следят за ситуацией и находятся в постоянном контакте с адвокатом Новиковой по вопросу ее судебной защиты.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.
Издание со ссылкой на прокуратуру сообщало, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер (репортер).
