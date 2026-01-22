Сотрудник консульства посетил задержанную во Франции россиянку

ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Посольство России в Париже добилось от властей Франции разрешения посетить задержанную в ноябре 2025 года гражданку РФ Анну Новикову, сотрудник консульства РФ посетил ее в тюрьме Флери-Мерожи, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

"Посольство России во Франции добилось от французских властей разрешения посетить задержанную во Франции в ноябре прошлого года Анну Новикову, имеющую, кроме российского, и французское гражданство. Наш консульский сотрудник посетил Новикову, которая находится в тюрьме города Флери-Мерожи в пригороде Парижа , для ознакомления с условиями ее содержания под стражей и предоставления необходимого содействия", - сообщили в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что с самого начала внимательно следят за ситуацией и находятся в постоянном контакте с адвокатом Новиковой по вопросу ее судебной защиты.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.

Издание со ссылкой на прокуратуру сообщало, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".

Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.