Французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии

ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Большинство членов Сената (верхней палаты парламента) Франции выступили против статьи законопроекта о помощи при уходе из жизни, в которой закрепляется принцип эвтаназии, сообщает в четверг агентство Франс Пресс.

"Сенаторы выступили против создания любых форм помощи смерти во время дебатов по вопросу окончания жизни… Дебаты, прошедшие в очень хаотичной и запутанной обстановке, закончились отклонением первой статьи, устанавливающей условия, необходимые для доступа к процедуре ассистированного самоубийства или эвтаназии", - говорится в материале.

Сенаторы от правых политических сил, обладающих большинством в палате, также добились корректировки текста статьи, заменив формулировку об активной помощи при уходе из жизни на "право на максимально возможное облегчение боли и страданий", уточняет Франс Пресс.

Итоговое голосование по законопроекту запланировано на 28 января, говорится в материале.

Против этой меры проголосовали 144 сенатора, в то время как ее поддержали лишь 123 члена верхней палаты, пишет газета Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на результаты голосования.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в мае 2025 года сообщило, что депутаты приняли в первом чтении законопроект о легализации эвтаназии для больных тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Президент страны Эммануэль Макрон тогда приветствовал принятие этого законопроекта.