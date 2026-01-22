https://ria.ru/20260122/frantsiya-2069605603.html
Французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии
Французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии - РИА Новости, 22.01.2026
Французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии
Большинство членов Сената (верхней палаты парламента) Франции выступили против статьи законопроекта о помощи при уходе из жизни, в которой закрепляется принцип... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:23:00+03:00
2026-01-22T15:23:00+03:00
2026-01-22T15:23:00+03:00
в мире
эммануэль макрон
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260122/frantsiya-2069572583.html
https://ria.ru/20260122/poshliny-2069514313.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Франция
Французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии
AFP: французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Большинство членов Сената (верхней палаты парламента) Франции выступили против статьи законопроекта о помощи при уходе из жизни, в которой закрепляется принцип эвтаназии, сообщает в четверг агентство Франс Пресс.
"Сенаторы выступили против создания любых форм помощи смерти во время дебатов по вопросу окончания жизни… Дебаты, прошедшие в очень хаотичной и запутанной обстановке, закончились отклонением первой статьи, устанавливающей условия, необходимые для доступа к процедуре ассистированного самоубийства или эвтаназии", - говорится в материале.
Сенаторы от правых политических сил, обладающих большинством в палате, также добились корректировки текста статьи, заменив формулировку об активной помощи при уходе из жизни на "право на максимально возможное облегчение боли и страданий", уточняет Франс Пресс.
Итоговое голосование по законопроекту запланировано на 28 января, говорится в материале.
Против этой меры проголосовали 144 сенатора, в то время как ее поддержали лишь 123 члена верхней палаты, пишет газета Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на результаты голосования.
Национальное собрание Франции
(нижняя палата парламента) в мае 2025 года сообщило, что депутаты приняли в первом чтении законопроект о легализации эвтаназии для больных тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Президент страны Эммануэль Макрон
тогда приветствовал принятие этого законопроекта.
В настоящее время эвтаназия во Франции запрещена. Законопроект о легализации "строго контролируемой помощи при самоубийстве" начали обсуждать в парламенте весной 2024 года.