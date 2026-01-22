Рейтинг@Mail.ru
Французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии
15:23 22.01.2026
Французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии
Французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии - РИА Новости, 22.01.2026
Французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии
Большинство членов Сената (верхней палаты парламента) Франции выступили против статьи законопроекта о помощи при уходе из жизни, в которой закрепляется принцип... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, эммануэль макрон, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Франция
Французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии

AFP: французские сенаторы выступили против легализации эвтаназии

Флаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Большинство членов Сената (верхней палаты парламента) Франции выступили против статьи законопроекта о помощи при уходе из жизни, в которой закрепляется принцип эвтаназии, сообщает в четверг агентство Франс Пресс.
"Сенаторы выступили против создания любых форм помощи смерти во время дебатов по вопросу окончания жизни… Дебаты, прошедшие в очень хаотичной и запутанной обстановке, закончились отклонением первой статьи, устанавливающей условия, необходимые для доступа к процедуре ассистированного самоубийства или эвтаназии", - говорится в материале.
Сенаторы от правых политических сил, обладающих большинством в палате, также добились корректировки текста статьи, заменив формулировку об активной помощи при уходе из жизни на "право на максимально возможное облегчение боли и страданий", уточняет Франс Пресс.
Итоговое голосование по законопроекту запланировано на 28 января, говорится в материале.
Против этой меры проголосовали 144 сенатора, в то время как ее поддержали лишь 123 члена верхней палаты, пишет газета Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на результаты голосования.
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в мае 2025 года сообщило, что депутаты приняли в первом чтении законопроект о легализации эвтаназии для больных тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Президент страны Эммануэль Макрон тогда приветствовал принятие этого законопроекта.
В настоящее время эвтаназия во Франции запрещена. Законопроект о легализации "строго контролируемой помощи при самоубийстве" начали обсуждать в парламенте весной 2024 года.
