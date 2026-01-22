"Героическое" фото Зеленского разозлило простых украинцев

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Константин Белов. "Потужно" — самый частый комментарий подписчиков в соцсетях Владимира Зеленского. Глава режима опубликовал фото из своего офиса, сидя без света и тепла. Мол, на одной волне с простым народом. Правда, украинцы высмеяли его — из-за нескольких деталей, делающих снимок комичным.

"А мы поверили!"

Накануне он выложил в соцсетях пост, где отчитался об "энергетическом селекторе": обсуждал решение проблем со светом и теплом. Пообещал "программы поддержки" украинцам.

Фото быстро завирусилось — и стало поводом для насмешек. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал снимок постановочным.

"Самое смешное на этом фото — то, что Зеленский смотрит на стационарный компьютер, который работает только от электричества. Нам уже надо было поставить ноутбук или телефон, чтобы мы поверили. Но мы все равно поверили! Он нас никогда не обманывал!" — написал депутат.

Снимок, по его словам, был специально затемнен, чтобы создать иллюзию отключенного электричества.

Сложная зима

Массовые и затяжные отключения электроэнергии на Украине начались в октябре из-за масштабных повреждений энергетических и коммунальных сетей. Все крупные тепло- и гидроэлектростанции в стране получили разрушения, что значительно сократило их генерирующие возможности.

Украинские власти сообщили о серьезных повреждениях в энергосетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось частично нормализовать , однако уже 13 октября вновь пришлось вводить аварийные графики отключения света.

Еще 26 сентября глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что предстоящей зимой страну ожидают отключения газа из-за отсутствия достаточных запасов, а температура в квартирах может опускаться до 12-14 градусов тепла.

Напомним, что 26 октября эксперт по связи, руководитель украинского Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, прогнозируя сложную зиму с температурой в жилых помещениях до плюс десяти градусов и частыми веерными отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать холодный сезон в сельских домах, оборудованных печным отоплением

"Греет народная любовь"

Депутат Рады Ярослав Железняк обратил внимание: Зеленский на скандальном фото одет в футболку. Это указывает на "хорошее отопление в кабинете президента", что контрастирует с условиями простых киевлян.

"В здании администрации действительно очень холодно. Дело даже не в отсутствии отопления (оно тоже недавно пропало). Просто это старое советское здание, где почти в каждом кабинете холодно. <…> Но судя по тому, что президент в футболке, значит, его кабинет все же хорошо отапливают. Ну или его греет народная любовь", — съязвил Железняк.

"Показуха!"

В комментариях под постом в Instagram** пользователи обратили внимание и на другие нестыковки на фото. Например, отчетливо видно, как замглавы офиса президента Виктор Микита, который находится в одном здании с Зеленским, сидит в полностью освещенном кабинете.

"Почему такое неуважение? Глава государства сидит в офисе президента без света, а замглавы офиса в том же здании со светом. За что они так унижают Зеленского?" — саркастически спрашивает один из подписчиков.

"Похоже, вместо "границ 91 года" мы возвращаемся в крепостное право и эпоху динозавров", — иронизируют пользователи.

Вот еще наиболее популярные комментарии:

"На одном фото потратил больше электричества, чем я за 2026 год";

"Компьютер, наверное, от скумбрии за восемь гривен работает";

"Свет выключил в кабинете, чтобы кадр красивый получился! Ну актер! Оскар ему!";

"Показуха! Типа света нет!";

"Пусть лучше скажет, почему Кличко дает тепло только в богатые дома Киева!";

"Нам нужен мир! Зеленского немедленно убрать!";

"Продолжайте устраивать грандиозные шоу, чтобы ребята заплатили своими жизнями за ваше <…>".

Очень неудобные вопросы

Также украинцы обращают внимание на лицемерные слова главы режима о "программах помощи" простым людям.

"Генераторы для школ купить не могут, зато различные гранты для всяких организаций имеются", — возмущается Ирина Сохацкая.

"Про какие программы поддержки вы говорите, если в доме на проспекте Лобановского, 126, уже две недели вообще нет отопления!" — заявляет киевлянка Анна Батовская.

