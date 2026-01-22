Рейтинг@Mail.ru
Секретное задание Андропова, о котором Ельцин жалел всю жизнь - РИА Новости, 22.01.2026
17:22 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/eltsin-2069585042.html
Секретное задание Андропова, о котором Ельцин жалел всю жизнь
Секретное задание Андропова, о котором Ельцин жалел всю жизнь
В 1977-м году снесли один из домов Свердловска, что разожгло огонь исторической драмы. Вокруг него бушевали нешуточные политические страсти. Какой исторический... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:22:00+03:00
2026-01-22T17:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595362310_0:43:3078:1774_1920x0_80_0_0_a9a25fd4e72ea4d9f988c71d68deadb2.jpg
Секретное задание Андропова, о котором Ельцин жалел всю жизнь

Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин
Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. В 1977-м году снесли один из домов Свердловска, что разожгло огонь исторической драмы. Вокруг него бушевали нешуточные политические страсти. Какой исторический памятник не пощадили? И при чем тут Борис Ельцин?

Дом особого назначения

До революции печально известный дом принадлежал инженеру Ипатьеву. Он избирался гласным городской думы, имел репутацию и положение. В апреле 1918-го советские власти вызвали его в Екатеринбург и потребовали освободить особняк в течение 48 часов.
Ипатьевский дом в Екатеринбурге
Ипатьевский дом в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Музей истории Екатеринбурга
Ипатьевский дом в Екатеринбурге
Подвал его дома и стал последним пристанищем для императорской семьи Романовых: Николая II, его супруги и детей. После ухода красных из города дом успел побывать и в руках прежнего владельца, и у белых колчаковцев.
После окончательного установления на Урале советской власти в бывшем "доме особого назначения" располагались конторы различных областных ведомств. Здесь размещались Урало-Сибирский коммунистический университет имени Ленина, Музей революции, антирелигиозный музей и областной совет воинствующих безбожников.

От Жукова до Щелокова

Место расправы над царской семьей всегда вызывало повышенный интерес. В 1928-м здесь, скорее всего, побывал Владимир Маяковский, после чего написал стихотворение "Император". В период командования войсками Уральского военного округа в начале 1950-х в подвале дома побывал маршал Георгий Жуков. Существует легенда, что при встрече с одним из ликвидаторов Петром Ермаковым он якобы сказал: "Я палачам руки не пожимаю".
Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : public domain
Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
Проявлял интерес и глава МВД брежневского периода Николай Щелоков. Посетив Свердловск с рабочей поездкой в 1975 году, он попросил показать ему дом Ипатьева: "Хочу постоять на том месте, где пали Романовы". Остался там один, долго не покидал подвал, о чем-то думал.

Секретная записка председателя КГБ

В 1974 году дому Ипатьева присвоили статус историко-революционного памятника всесоюзного значения, что очень сильно не понравилось председателю КГБ Юрию Андропову. Он обратился в Политбюро с запиской, помеченной грифом "секретно". В ней было сказано: "Антисоветскими кругами на Западе периодически инспирируются различного рода пропагандистские кампании вокруг царской семьи Романовых, и в этой связи нередко упоминается бывший особняк купца Ипатьева в г. Свердловске".
В документе утверждалось, что "архитектурной и иной ценности особняк не представляет", и в дальнейшем дом Ипатьева станет объектом серьезного внимания со стороны иностранцев. Учитывая приведенные выше доводы, здание предлагалось снести.
Дом инженера Ипатьева
Дом инженера Ипатьева - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в медиабанк
Дом инженера Ипатьева
Стоит заметить, что многие аргументы Андропова выглядят спорно — в Свердловске действовали ограничения на въезд иностранцев, а дом представлял интерес как в архитектурном, так и историческом плане.

Сопротивлялся один "упрямый сибиряк"

Судьбоносное голосование, которое состоялось 30 июля 1975-го, проходило без участия многих столпов советской политики. Идеолог партии Михаил Суслов тогда находился в отпуске, как и председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный, и руководитель Москвы Виктор Гришин. Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев с главой МИД Андреем Громыко уехали тогда в Хельсинки на совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Л. И. Брежнев и Р. Никсон в Крыму
Л. И. Брежнев и Р. Никсон в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Л. И. Брежнев и Р. Никсон в Крыму
Постановление ЦК КПСС "О сносе особняка Ипатьева в гор. Свердловске" все же увидело свет. Исполнение решения поручалось Свердловскому обкому "в порядке плановой реконструкции города".
Дело, однако, растянулось еще на два года. Первый министр печати России Михаил Полторанин уверен: все потому, что "упрямый сибиряк" Яков Рябов, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР как мог противился выполнению решения Политбюро и даже пытался привлечь на свою сторону Брежнева. Со временем он растерял свой политический вес, хотя и поднялся до секретаря ЦК КПСС — противостоять сносу не смог никто.

Ельцин щелкнул каблуками

Воспользовавшись тем, что новым хозяином Свердловска стал Ельцин, Андропов позвонил ему.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов
"Тот взял под козырек и выполнил задание без всяких задержек. Решительность Бориса Николаевича понравилась сверхжесткому Андропову, ставшему генсеком. [Андропов] верно приметил в нем авантюрную черту и готовность щелкать каблуками без размышлений", — писал потом в автобиографии Полторанин.
Ельцин позже уверял: в середине 1970-х "не хотел лишних скандалов" и никак не мог помешать сносу здания, одобренному Политбюро. По мнению Бориса Николаевича, ослушание закончилось бы отставкой, а дом бы все равно снесли при новом первом секретаре обкома.
Первый секретарь Московского городского комитета партии Борис Ельцин выступает на заседании XXVII съезда КПСС
Первый секретарь Московского городского комитета партии Борис Ельцин выступает на заседании XXVII съезда КПСС - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Первый секретарь Московского городского комитета партии Борис Ельцин выступает на заседании XXVII съезда КПСС
"Не подчиниться секретному постановлению Политбюро было невозможно", — утверждал Ельцин.
Во время своего президентства Ельцину не раз приходилось оправдываться за снос дома Ипатьевых. Казалось, он искренне жалел о сносе дома. Режиссер Эльдар Рязанов позже вспоминал свой разговор с главой государства о демонтаже здания.
Эльдар Рязанов в своем загородном доме
Эльдар Рязанов в своем загородном доме - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Иванов
Перейти в медиабанк
Эльдар Рязанов в своем загородном доме
"У меня уже было достаточно сил и авторитета, чтобы воспрепятствовать решению Политбюро, но я не сделал этого", — сказал Ельцин Рязанову.
И добавил: "Никогда себе не прощу".
 
 
 
