В Московском зоопарке в 2025 году появились на свет около 600 детенышей
В Московском зоопарке в 2025 году появились на свет около 600 детенышей - РИА Новости, 22.01.2026
В Московском зоопарке в 2025 году появились на свет около 600 детенышей
В Московском зоопарке в 2025 году родились около 600 детенышей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T09:37:00+03:00
2026-01-22T09:37:00+03:00
2026-01-22T15:57:00+03:00
хорошие новости
москва
сергей собянин
московский зоопарк
"сокольники"
общество
