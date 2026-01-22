Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке в 2025 году появились на свет около 600 детенышей
09:37 22.01.2026 (обновлено: 15:57 22.01.2026)
В Московском зоопарке в 2025 году появились на свет около 600 детенышей
В Московском зоопарке в 2025 году появились на свет около 600 детенышей - РИА Новости, 22.01.2026
В Московском зоопарке в 2025 году появились на свет около 600 детенышей
В Московском зоопарке в 2025 году родились около 600 детенышей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.01.2026
москва, сергей собянин, московский зоопарк, "сокольники"
Хорошие новости, Москва, Сергей Собянин, Московский зоопарк, "Сокольники", Общество
В Московском зоопарке в 2025 году появились на свет около 600 детенышей

Собянин: около 600 детенышей родились в Московском зоопарке в 2025 году

Детеныш домашнего яка, появившийся на свет в Московском зоопарке
Детеныш домашнего яка, появившийся на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Детеныш домашнего яка, появившийся на свет в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Московском зоопарке в 2025 году родились около 600 детенышей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"В прошлом году произошло много радостных событий: в зоопарке появились на свет около 600 малышей, на Новой территории открылся просторный (более 300 квадратных метров) вольер для гигантских выдр, в парке "Сокольники" заработал современный Центр восстановления и адаптации птиц", — написал он в личном блоге.

Также в зоопарке организовали специализированный отдел "Спасение диких животных". За полгода специалисты обработали свыше полутора тысяч заявок и доставили в филиалы более 700 спасенных зверей.
Хорошие новости
 
 
