В Госдуме оценили вероятность бойкота ЧМ после слов Трампа о Гренландии

"Нет, конечно, чемпионат мира по футболу состоится в Америке на 100 процентов. Может быть, отдельно взятые страны неким демаршем попытаются шантажировать США. Но это опасно для тех стран, которые примут решение не поехать на соревнования. Американцы не будут сильно расстраиваться, потому что в стране футбол – не самый популярный вид спорта, он даже в первую пятерку не входит", - сказал Свищев, отвечая на вопрос о том, может ли быть бойкотирован турнир из-за ситуации с Гренландией.