В Госдуме оценили вероятность бойкота ЧМ после слов Трампа о Гренландии
В Госдуме оценили вероятность бойкота ЧМ после слов Трампа о Гренландии - 22.01.2026
В Госдуме оценили вероятность бойкота ЧМ после слов Трампа о Гренландии
Страны-противники агрессивной политики президента США Дональда Трампа не станут бойкотировать чемпионат мира 2026 года по футболу, никому не хочется попасть в...
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Олег Богатов. Страны-противники агрессивной политики президента США Дональда Трампа не станут бойкотировать чемпионат мира 2026 года по футболу, никому не хочется попасть в немилость к главе государства, которое вместе с Мексикой и Канадой примет данный турнир, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Ранее Roya News сообщил, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики. Французский депутат Эрик Кокрель на своей странице в соцсети X призвал провести турнир только на территории Мексики и Канады, добавив, что США "нападают на своих соседей, угрожают вторжением в Гренландию, уничтожают международное право".
«
"Нет, конечно, чемпионат мира по футболу состоится в Америке на 100 процентов. Может быть, отдельно взятые страны неким демаршем попытаются шантажировать США. Но это опасно для тех стран, которые примут решение не поехать на соревнования. Американцы не будут сильно расстраиваться, потому что в стране футбол – не самый популярный вид спорта, он даже в первую пятерку не входит", - сказал Свищев, отвечая на вопрос о том, может ли быть бойкотирован турнир из-за ситуации с Гренландией.
"А те страны, которые попытаются таким образом воздействовать на Трампа, рискуют попасть к нему в немилость. А мы знаем, чем это может заканчиваться. И к тому же я уверен, что они по Гренландии договорятся - после завершения активной фазы разногласий. Я в этом даже не сомневаюсь", - добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. 78 матчей турнира из 104, включая полуфиналы и финал, состоятся на территории США.