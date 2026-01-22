Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили вероятность бойкота ЧМ после слов Трампа о Гренландии
14:13 22.01.2026
В Госдуме оценили вероятность бойкота ЧМ после слов Трампа о Гренландии
Страны-противники агрессивной политики президента США Дональда Трампа не станут бойкотировать чемпионат мира 2026 года по футболу, никому не хочется попасть в...
2026-01-22T14:13:00+03:00
2026-01-22T14:13:00+03:00
футбол
дмитрий свищев
дональд трамп
гренландия
чемпионат мира по футболу 2026
дмитрий свищев, дональд трамп, гренландия, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Дмитрий Свищев, Дональд Трамп, Гренландия, Чемпионат мира по футболу 2026
В Госдуме оценили вероятность бойкота ЧМ после слов Трампа о Гренландии

Депутат Свищев: противники США из-за Гренландии не пойдут на бойкот ЧМ-2026

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Олег Богатов. Страны-противники агрессивной политики президента США Дональда Трампа не станут бойкотировать чемпионат мира 2026 года по футболу, никому не хочется попасть в немилость к главе государства, которое вместе с Мексикой и Канадой примет данный турнир, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Ранее Roya News сообщил, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира после призывов к бойкоту турнира из-за проводимой США политики. Французский депутат Эрик Кокрель на своей странице в соцсети X призвал провести турнир только на территории Мексики и Канады, добавив, что США "нападают на своих соседей, угрожают вторжением в Гренландию, уничтожают международное право".
«
"Нет, конечно, чемпионат мира по футболу состоится в Америке на 100 процентов. Может быть, отдельно взятые страны неким демаршем попытаются шантажировать США. Но это опасно для тех стран, которые примут решение не поехать на соревнования. Американцы не будут сильно расстраиваться, потому что в стране футбол – не самый популярный вид спорта, он даже в первую пятерку не входит", - сказал Свищев, отвечая на вопрос о том, может ли быть бойкотирован турнир из-за ситуации с Гренландией.
"А те страны, которые попытаются таким образом воздействовать на Трампа, рискуют попасть к нему в немилость. А мы знаем, чем это может заканчиваться. И к тому же я уверен, что они по Гренландии договорятся - после завершения активной фазы разногласий. Я в этом даже не сомневаюсь", - добавил собеседник агентства.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Европе обсуждают бойкот ЧМ в США из-за Гренландии, пишут СМИ
20 января, 17:26
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. 78 матчей турнира из 104, включая полуфиналы и финал, состоятся на территории США.
 
ФутболДмитрий СвищевДональд ТрампГренландияЧемпионат мира по футболу 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
