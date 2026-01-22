https://ria.ru/20260122/cheboksary-2069661181.html
В Чебоксарах загорелся автобус, никто не пострадал
В Чебоксарах загорелся автобус, никто не пострадал - РИА Новости, 22.01.2026
В Чебоксарах загорелся автобус, никто не пострадал
Автобус с пассажирами загорелся в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщило МЧС региона. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:59:00+03:00
2026-01-22T17:59:00+03:00
2026-01-22T17:59:00+03:00
происшествия
чебоксары
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069660922_0:9:1429:812_1920x0_80_0_0_afad2ae92f618484935d6b0686708f20.png
https://ria.ru/20260122/primore-2069620717.html
чебоксары
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069660922_0:0:1103:827_1920x0_80_0_0_b7258a5d0a74e046ea0a3ecc83b0bfdd.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чебоксары, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чебоксарах загорелся автобус, никто не пострадал
В Чебоксарах загорелся автобус, пассажиры и водитель успели выйти