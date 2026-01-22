Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах загорелся автобус, никто не пострадал - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/cheboksary-2069661181.html
В Чебоксарах загорелся автобус, никто не пострадал
В Чебоксарах загорелся автобус, никто не пострадал - РИА Новости, 22.01.2026
В Чебоксарах загорелся автобус, никто не пострадал
Автобус с пассажирами загорелся в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщило МЧС региона. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:59:00+03:00
2026-01-22T17:59:00+03:00
происшествия
чебоксары
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069660922_0:9:1429:812_1920x0_80_0_0_afad2ae92f618484935d6b0686708f20.png
https://ria.ru/20260122/primore-2069620717.html
чебоксары
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069660922_0:0:1103:827_1920x0_80_0_0_b7258a5d0a74e046ea0a3ecc83b0bfdd.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чебоксары, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чебоксарах загорелся автобус, никто не пострадал

В Чебоксарах загорелся автобус, пассажиры и водитель успели выйти

© Фото : Главное управление МЧС России по Чувашской Республике — ЧувашииЛиквидация возгорания в автобусе в Чебоксарах
Ликвидация возгорания в автобусе в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Чувашской Республике — Чувашии
Ликвидация возгорания в автобусе в Чебоксарах
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Автобус с пассажирами загорелся в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщило МЧС региона.
Пожар произошел в четверг около 16.00 мск возле остановки общественного транспорта "Энергозапчасть".
"Огонь охватил моторный отсек автобуса МАЗ, следовавшего по маршруту №101с в сторону Новочебоксарска. Водитель, заметив дым в зеркале заднего вида, экстренно остановился и выпустил пассажиров. В салоне в это время находились 10 человек. Все они благополучно вышли на улицу. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось менее 10 минут. В тушении задействовали 7 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Приморье ДТП с туристическим автобусом спровоцировало еще ряд аварий
Вчера, 16:03
 
ПроисшествияЧебоксарыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала