Эксперт назвала приоритетные для российского бизнеса страны для ВЭД

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российским предпринимателям, желающим заняться внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), начинать надо со стран СНГ: экономики партнеров развиваются высокими темпами, финансовые условия прозрачны, а логистика часто дает ценовое преимущество, заявила РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель.

"В разговорах с предпринимателями о выходе на внешние рынки логика проста и прагматична: начинать экспортный путь разумнее всего со стран СНГ . Это касается и поставок за рубеж, и поиска импортных товаров", - сказала она.

По ее словам, "экономики партнеров развиваются высокими темпами, финансовые условия прозрачны, а логистика часто дает ценовое преимущество". "Такой старт снижает риски, позволяет быстрее набрать опыт и выстроить устойчивые цепочки. Общий ландшафт сегодня - это заметный взаимный интерес и готовность расширять сотрудничество по широкому кругу направлений", - подчеркнула собеседница агентства.

"Отношения России со странами СНГ и партнерами по ЕАЭС остаются приоритетом и на практике подтверждают свою устойчивость. Это тот рынок, где все "сшито" заранее: понятные правила, знакомые административные регламенты, выстроенная логистика и привычные платежные контуры. Здесь не требуется длительной адаптации к ментальным особенностям или бизнес-культуре - мы хорошо знаем друг друга, и именно поэтому деловые связи не просто сохраняются, а уверенно растут. Для России это направление критически важно - и стратегически, и политически, и экономически", - добавила Заседатель.