Эксперт назвала приоритетные для российского бизнеса страны для ВЭД - РИА Новости, 22.01.2026
15:40 22.01.2026
Эксперт назвала приоритетные для российского бизнеса страны для ВЭД
Российским предпринимателям, желающим заняться внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), начинать надо со стран СНГ: экономики партнеров развиваются высокими... РИА Новости, 22.01.2026
экономика
россия
снг
евразийский экономический союз
россия
2026
1920
1920
true
Эксперт назвала приоритетные для российского бизнеса страны для ВЭД

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российским предпринимателям, желающим заняться внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), начинать надо со стран СНГ: экономики партнеров развиваются высокими темпами, финансовые условия прозрачны, а логистика часто дает ценовое преимущество, заявила РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель.
"В разговорах с предпринимателями о выходе на внешние рынки логика проста и прагматична: начинать экспортный путь разумнее всего со стран СНГ. Это касается и поставок за рубеж, и поиска импортных товаров", - сказала она.
Эксперт оценил решение Молдавии выйти из СНГ
21 января, 14:44
По ее словам, "экономики партнеров развиваются высокими темпами, финансовые условия прозрачны, а логистика часто дает ценовое преимущество". "Такой старт снижает риски, позволяет быстрее набрать опыт и выстроить устойчивые цепочки. Общий ландшафт сегодня - это заметный взаимный интерес и готовность расширять сотрудничество по широкому кругу направлений", - подчеркнула собеседница агентства.
"Отношения России со странами СНГ и партнерами по ЕАЭС остаются приоритетом и на практике подтверждают свою устойчивость. Это тот рынок, где все "сшито" заранее: понятные правила, знакомые административные регламенты, выстроенная логистика и привычные платежные контуры. Здесь не требуется длительной адаптации к ментальным особенностям или бизнес-культуре - мы хорошо знаем друг друга, и именно поэтому деловые связи не просто сохраняются, а уверенно растут. Для России это направление критически важно - и стратегически, и политически, и экономически", - добавила Заседатель.
С точки зрения отраслей, заметила она, спектр возможностей широк. "Исторически сильны агропромышленный комплекс, медицина, промышленность - от тяжелой до легкой. Все больший вес набирают услуги: у разных стран формируются собственные компетенции, и обмен ими становится отдельным контуром роста. Важную роль играет конгрессно-выставочная деятельность: она активно поддерживается на государственном уровне, привлекает крупный бизнес и формирует плотную сеть контактов", - заключила вице-президент АЭИ.
Новак рассказал о производстве СПГ в России в 2025 году
