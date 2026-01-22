Почти 18 млрд рублей привлек на бирже малый и средний бизнес в 2025 году

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Малый и средний бизнес по итогам 2025 года привлек на бирже 17,6 миллиарда рублей при поддержке дочернего банка Корпорации МСП — МСП Банка, сообщает пресс-служба корпорации.

По сравнению с 2024 годом объем поддержанных выпусков облигаций предприятий МСП вырос более чем в два раза, а относительно 2023 года – почти в 7 раз.

"Государство поддерживает развитие инструментов выхода на рынок капитала. Благодаря этому на рынок облигаций сегодня могут выйти даже небольшие компании. Для эмитентов малого и среднего предпринимательства действует программа поддержки выхода на фондовый рынок, в том числе субсидирование части расходов на выпуск ценных бумаг. В 2025 году такую поддержку получили 20 компаний. Можно сказать, что размещение облигаций – это первый шаг к возможному выходу на рынок IPO. Поэтому развитие долгового и долевого финансирования в текущих условиях является важным направлением нашей с Корпорацией МСП работы", — отметил член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, его слова приводит пресс-служба.

Среди эмитентов, которые в 2025 году первично или повторно разместили облигации при поддержке МСП Банка, представители самых разных отраслей, в том числе компания по ландшафтному благоустройству, производству химдобавок для бетона и строительных смесей, поставщик автодеталей, цифровая платформа для автогрузоперевозок, дистрибутор товаров для дома, производитель технических газов, поставщик решений в области информационной безопасности и другие.

"Интерес малого и среднего бизнеса к альтернативным источникам финансирования растет. Выпуск биржевых облигаций при этом имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными банковскими кредитами", – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что для поддержки компаний при выходе на биржу МСП Банк выступает не только в качестве соорганизатора выпуска, но и как якорный инвестор. В 2025 году объем участия банка составил 1,1 миллиарда рублей.

Также в 2025 году на российский фондовый рынок при поддержке МСП Банка впервые вышла малая технологическая компания – производитель компьютерной техники и рабочих станций.

"Привлечение капитала через IPO дает компании доступ к масштабным инвестициям для роста, при этом повышая ее прозрачность, узнаваемость и статус. Выпуск облигаций является неотъемлемым первым шагом для подготовки к IPO, подчеркивая опыт компании в работе с рынком ценных бумаг и повышая доверие инвесторов при качественном обслуживании долга", – указал Исаевич.