В Австралии мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие
В Австралии мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие - РИА Новости, 22.01.2026
В Австралии мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие
При стрельбе в штате Новый Южный Уэльс в Австралии погибли трое, передает ABC. РИА Новости, 22.01.2026
В Австралии мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие
Три человека погибли при стрельбе в Австралии