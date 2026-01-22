Рейтинг@Mail.ru
11:17 22.01.2026 (обновлено: 12:12 22.01.2026)
В Австралии мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие
При стрельбе в штате Новый Южный Уэльс в Австралии погибли трое, передает ABC.
В Австралии мужчина открыл стрельбу по людям, есть погибшие

© Фото : ABC NewsЭкстренные службы на месте происшествия, где неизвестный открыл огонь по людям в городе Лейк Карджелиго в Австралии
© Фото : ABC News
Экстренные службы на месте происшествия, где неизвестный открыл огонь по людям в городе Лейк Карджелиго в Австралии
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. При стрельбе в штате Новый Южный Уэльс в Австралии погибли трое, передает ABC.
"Три человека погибли в результате стрельбы в городе Лейк Карджелиго, стрелок до сих пор находится на свободе", — сообщил телеканал.
Нападение произошло в четверг в 16:40 (08:40 мск) на Уолкер-Стрит, погибли две женщины и мужчина. Также есть пострадавший, его госпитализировали в тяжелом, но стабильном состоянии.
Полиция оцепила место стрельбы, начала расследование и призвала жителей города по возможности оставаться дома.
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Суд в Австралии рассекретил материалы по делу о теракте на пляже Бондай
22 декабря 2025, 18:20
 
