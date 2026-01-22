Рейтинг@Mail.ru
МВД Армении подтвердило задержание фигуранта дела об убийстве Григоряна - РИА Новости, 22.01.2026
21:47 22.01.2026
МВД Армении подтвердило задержание фигуранта дела об убийстве Григоряна
2026
Новости
МВД Армении подтвердило задержание фигуранта дела об убийстве Григоряна

МВД Армении подтвердило задержание в России фигуранта дела об убийстве Григоряна

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 янв – РИА Новости. МВД Армении подтвердило РИА Новости задержание в России фигуранта дела об убийстве армянского криминального авторитета Сергея Григоряна, более известного как "Фаз".
Григорян был убит летом 2024 года. По информации армянского издания "Ишханатун" (Власть) сотрудники правоохранительных органов России задержали Артура Саакяна, проходящего по делу об убийстве Григоряна, а армянская сторона занимается вопросами его экстрадиции.
"Российские коллеги надлежащим образом уведомили правоохранительные органы Армении об обнаружении разыскиваемого", - заявил пресс-секретарь МДВ Нарек Саркисян, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Армении уволили прокурора, поддержавшего обвинение по делам против ААЦ
9 января, 14:19
 
