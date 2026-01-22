https://ria.ru/20260122/armeniya-2069704985.html
МВД Армении подтвердило задержание фигуранта дела об убийстве Григоряна
МВД Армении подтвердило задержание фигуранта дела об убийстве Григоряна
ЕРЕВАН, 22 янв – РИА Новости. МВД Армении подтвердило РИА Новости задержание в России фигуранта дела об убийстве армянского криминального авторитета Сергея Григоряна, более известного как "Фаз".
Григорян был убит летом 2024 года. По информации армянского издания "Ишханатун" (Власть) сотрудники правоохранительных органов России задержали Артура Саакяна, проходящего по делу об убийстве Григоряна, а армянская сторона занимается вопросами его экстрадиции.
"Российские коллеги надлежащим образом уведомили правоохранительные органы Армении об обнаружении разыскиваемого", - заявил пресс-секретарь МДВ Нарек Саркисян, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.