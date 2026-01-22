Тело оставшейся на пике Победы альпинистки найдут не раньше лета

БИШКЕК, 22 янв – РИА Новости. Тело оставшейся на пике Победы в Киргизии альпинистки из РФ Натальи Наговицыной удастся обнаружить не раньше лета 2026 года, сообщил РИА Новости президент киргизской Федерации альпинизма и скалолазания Эдуард Кубатов.

Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа, МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести. По закону, признать Наговицыну погибшей можно будет только после того, как кто-то лично зафиксирует ее смерть.

"Ближайшее время, когда мы сможем определить ее финальный статус гражданского состояния, это только июль или август этого года, когда начнется высокий сезон на Победе", - заявил альпинист.

По словам Кубатова, в истории были попытки, в том числе успешные, восхождения на пик Победы вне летнего погодного окна. Но в конце 2025 и начале 2026 года они не предпринимались.