"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы между Красноярском и Махачкалой
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы между Красноярском и Махачкалой - РИА Новости, 22.01.2026
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы между Красноярском и Махачкалой
22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на новый рейс между Красноярском и Махачкалой, который будет выполняться авиакомпанией "Россия" с 10 июня, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
"Аэрофлот открыл продажу билетов на новые рейсы между Красноярском и Махачкалой. Полёты будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 10 июня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полеты будут выполняться два раза в неделю на самолете Boeing-737 вместимостью 168 пассажиров, из которых 12 мест бизнес-класса.
"Махачкала станет 22-м городом России в маршрутной сети группы из международного аэропорта Красноярска имени Д.А. Хворостовского. Ожидается, что новые рейсы между Красноярском и столицей Республики Дагестан будут пользоваться высоким спросом у пассажиров авиакомпании", - отметили в "Аэрофлоте".
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") - крупнейший региональный перевозчик в России, базируется в пяти городах: Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске, Сочи и Владивостоке.