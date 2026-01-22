"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы между Красноярском и Махачкалой

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу билетов на новый рейс между Красноярском и Махачкалой, который будет выполняться авиакомпанией "Россия" с 10 июня, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Уточняется, что полеты будут выполняться два раза в неделю на самолете Boeing-737 вместимостью 168 пассажиров, из которых 12 мест бизнес-класса.

"Махачкала станет 22-м городом России в маршрутной сети группы из международного аэропорта Красноярска имени Д.А. Хворостовского. Ожидается, что новые рейсы между Красноярском и столицей Республики Дагестан будут пользоваться высоким спросом у пассажиров авиакомпании", - отметили в "Аэрофлоте".

"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.