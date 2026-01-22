Рейтинг@Mail.ru
Аббас назвал размеры разрушений в Газе катастрофическими - РИА Новости, 22.01.2026
13:32 22.01.2026 (обновлено: 13:49 22.01.2026)
Аббас назвал размеры разрушений в Газе катастрофическими
Аббас назвал размеры разрушений в Газе катастрофическими - РИА Новости, 22.01.2026
Аббас назвал размеры разрушений в Газе катастрофическими
Размеры разрушений в Газе катастрофические, сектор почти полностью разрушен, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. РИА Новости, 22.01.2026
Аббас назвал размеры разрушений в Газе катастрофическими

Аббас: сектор Газа почти полностью разрушен

Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Размеры разрушений в Газе катастрофические, сектор почти полностью разрушен, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины начались в Кремле. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.
"Я бы хотел представить некоторые даже числа и цифры. Численность убитых и раненых в секторе Газа достигла 260 тысяч. Есть еще тысячи, тысячи раненых на Западном берегу. Объем, размер разрушений катастрофический, практически полностью разрушен сектор. На 85% разрушена инфраструктура", - сказал Аббас на встрече с Путиным.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Аббас выступил против попыток переселить палестинцев с их территории
Вчера, 13:39
 
