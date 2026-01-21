https://ria.ru/20260121/yuventus-benfika-smotret-onlayn-2069379144.html
"Ювентус" — "Бенфика": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
"Ювентус" — "Бенфика": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Ювентус" — "Бенфика": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T21:00:00+03:00
2026-01-21T21:00:00+03:00
2026-01-21T21:00:00+03:00
футбол
ювентус
бенфика
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081435_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_3f628bce02a9e2cbb4616d8f42a26f7e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081435_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_86c9c0796797884ece7fa4bc3485a36c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ювентус, бенфика, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Ювентус, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей