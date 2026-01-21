https://ria.ru/20260121/velikobritanija-2069334714.html
Британия не отступит от позиции по Гренландии, заявил Стармер
Британия не отступит от позиции по Гренландии, заявил Стармер
Великобритания не отступит от своей позиции по Гренландии под угрозой пошлин США, заявил в среду британский премьер Кир Стармер. РИА Новости, 21.01.2026
Британия не отступит от позиции по Гренландии, заявил Стармер
ЛОНДОН, 21 янв - РИА Новости. Великобритания не отступит от своей позиции по Гренландии под угрозой пошлин США, заявил в среду британский премьер Кир Стармер.
"Британия не отступит от наших принципов и ценностей в отношении будущего Гренландии
под угрозой введения пошлин, и это моя четкая позиция", - заявил Стармер
в британском парламенте.
Он отметил, что Лондон
продолжает конструктивный диалог по поводу Гренландии, которая входит в состав Датского королевства, и настаивает на том, что будущее Гренландии зависит только от самого острова и Дании
.
"Угрозы введения пошлин для оказания давления на союзников совершенно неправильны", - добавил премьер.
Стармер также заявил, что что критика президентом США Дональдом Трампом
сделки по передаче Великобританией
Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане
, включая остров Диего-Гарсия, была попыткой заставить его изменить позицию по Гренландии.
"Президент Трамп вчера произнес по поводу островов Чагос слова, которые отличались от его предыдущих слов приветствия и поддержки, который он произнес при нашей встрече в Белом доме. Он произнес эти слова вчера с явной целью оказать давление на меня и Великобританию в связи с моими ценностями и принципами в отношении будущего Гренландии. Он хочет, чтобы я уступил свою позицию, а я не собираюсь этого делать", - сказал Стармер.
Во вторник Трамп назвал передачу Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию "великой глупостью" и "актом абсолютной слабости", замеченным Россией
и Китаем
, которые, по его мнению, признают только силу в действиях других. Он также подчеркнул, что передача Диего-Гарсия стала одной из причин, почему США должны приобрести Гренландию.
Трамп 17 января сообщил о введении против ряда европейских стран пошлины в размере 10%, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.