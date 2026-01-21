Британия не отступит от позиции по Гренландии, заявил Стармер

"Президент Трамп вчера произнес по поводу островов Чагос слова, которые отличались от его предыдущих слов приветствия и поддержки, который он произнес при нашей встрече в Белом доме. Он произнес эти слова вчера с явной целью оказать давление на меня и Великобританию в связи с моими ценностями и принципами в отношении будущего Гренландии. Он хочет, чтобы я уступил свою позицию, а я не собираюсь этого делать", - сказал Стармер.