Рейтинг@Mail.ru
Британия не отступит от позиции по Гренландии, заявил Стармер - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 21.01.2026 (обновлено: 16:53 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/velikobritanija-2069334714.html
Британия не отступит от позиции по Гренландии, заявил Стармер
Британия не отступит от позиции по Гренландии, заявил Стармер - РИА Новости, 21.01.2026
Британия не отступит от позиции по Гренландии, заявил Стармер
Великобритания не отступит от своей позиции по Гренландии под угрозой пошлин США, заявил в среду британский премьер Кир Стармер. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:41:00+03:00
2026-01-21T16:53:00+03:00
в мире
гренландия
великобритания
сша
кир стармер
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b14eb0fffaf69ee77554408bda20eaed.jpg
https://ria.ru/20260121/poshliny-2069238849.html
https://ria.ru/20260116/tramp-2068389981.html
гренландия
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_b72a6611ddd05f707c8d79949a901dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, великобритания, сша, кир стармер, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, Великобритания, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Британия не отступит от позиции по Гренландии, заявил Стармер

Стармер: Британия не отступит от своей позиции по Гренландии под угрозой пошлин

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 21 янв - РИА Новости. Великобритания не отступит от своей позиции по Гренландии под угрозой пошлин США, заявил в среду британский премьер Кир Стармер.
"Британия не отступит от наших принципов и ценностей в отношении будущего Гренландии под угрозой введения пошлин, и это моя четкая позиция", - заявил Стармер в британском парламенте.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа
Вчера, 10:07
Он отметил, что Лондон продолжает конструктивный диалог по поводу Гренландии, которая входит в состав Датского королевства, и настаивает на том, что будущее Гренландии зависит только от самого острова и Дании.
"Угрозы введения пошлин для оказания давления на союзников совершенно неправильны", - добавил премьер.
Стармер также заявил, что что критика президентом США Дональдом Трампом сделки по передаче Великобританией Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия, была попыткой заставить его изменить позицию по Гренландии.
"Президент Трамп вчера произнес по поводу островов Чагос слова, которые отличались от его предыдущих слов приветствия и поддержки, который он произнес при нашей встрече в Белом доме. Он произнес эти слова вчера с явной целью оказать давление на меня и Великобританию в связи с моими ценностями и принципами в отношении будущего Гренландии. Он хочет, чтобы я уступил свою позицию, а я не собираюсь этого делать", - сказал Стармер.
Во вторник Трамп назвал передачу Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию "великой глупостью" и "актом абсолютной слабости", замеченным Россией и Китаем, которые, по его мнению, признают только силу в действиях других. Он также подчеркнул, что передача Диего-Гарсия стала одной из причин, почему США должны приобрести Гренландию.
Трамп 17 января сообщил о введении против ряда европейских стран пошлины в размере 10%, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его планами по Гренландии
16 января, 18:49
 
В миреГренландияВеликобританияСШАКир СтармерДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала