Трамп сократит международные поездки ради выборов в США, сообщили СМИ
Трамп сократит международные поездки ради выборов в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп сократит международные поездки ради выборов в США, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп намерен сократить количество международных поездок, чтобы сосредоточиться на предстоящих промежуточных выборах в Штатах
2026-01-21T22:24:00+03:00
2026-01-21T22:24:00+03:00
2026-01-21T22:24:00+03:00
в мире
сша
швейцария
давос
дональд трамп
сша
швейцария
давос
Новости
Трамп сократит международные поездки ради выборов в США, сообщили СМИ
Трин: Трамп намерен сократить международные поездки ради выборов в США
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп намерен сократить количество международных поездок, чтобы сосредоточиться на предстоящих промежуточных выборах в Штатах, передали корреспонденты телеканала CNN
, аккредитованные в Белом доме.
В среду Трамп
прибыл в Швейцарию
для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе
. Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США
3 ноября.
"Во время полета (глава аппарата Белого дома) Сьюзи Уайлз сообщила корреспондентам из пула, что в ближайшее время будет меньше международных поездок… поскольку администрация Белого дома сосредоточена на стратегии в предвыборной кампании", - отметила корреспондент Алайна Трин в соцсети Х.
По словам Уайлз, Трамп увеличит количество внутренних поездок, планируя совершать одну поездку в город США в неделю.
Издание Daily Beast написало, что заявление о предполагаемом сокращении международных поездок прозвучало во время полета в Швейцарию, который из-за неисправности самолета происходил с нарушением графика. В публикации издания утверждалось, что логистический сбой лишил президента возможности выспаться.
В этом году Всемирный экономический форум проходит с понедельника по пятницу под девизом: "В духе диалога". Официальная церемония открытия форума состоялась в понедельник, сессии начались во вторник.