Трамп сократит международные поездки ради выборов в США, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен сократить количество международных поездок, чтобы сосредоточиться на предстоящих промежуточных выборах в Штатах, передали корреспонденты телеканала CNN , аккредитованные в Белом доме.

В среду Трамп прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе . Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США 3 ноября.

"Во время полета (глава аппарата Белого дома) Сьюзи Уайлз сообщила корреспондентам из пула, что в ближайшее время будет меньше международных поездок… поскольку администрация Белого дома сосредоточена на стратегии в предвыборной кампании", - отметила корреспондент Алайна Трин в соцсети Х.

По словам Уайлз, Трамп увеличит количество внутренних поездок, планируя совершать одну поездку в город США в неделю.

Издание Daily Beast написало, что заявление о предполагаемом сокращении международных поездок прозвучало во время полета в Швейцарию, который из-за неисправности самолета происходил с нарушением графика. В публикации издания утверждалось, что логистический сбой лишил президента возможности выспаться.