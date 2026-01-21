Рейтинг@Mail.ru
17:24 21.01.2026 (обновлено: 17:30 21.01.2026)
США ускорят производство вооружений, заявил Трамп
США ускорят производство вооружений, заявил Трамп
США ускорят производство вооружений и построят дополнительные оружейные заводы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
давос
дональд трамп
в мире, сша, давос, дональд трамп
В мире, США, Давос, Дональд Трамп
США ускорят производство вооружений, заявил Трамп

Трамп: США ускорят производство вооружений и построят новые оружейные заводы

Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. США ускорят производство вооружений и построят дополнительные оружейные заводы, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Хорошая новость - в том, что сейчас у нас самое лучшее (военное - ред.) оборудование в мире. Мы начнем производить его гораздо быстрее. Будут построены дополнительные заводы, и все деньги, которые раньше шли на обратный выкуп акций, будут направлены на строительство предприятий", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
