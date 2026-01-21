Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что действительно хочет помочь с украинским урегулированием
17:18 21.01.2026
Трамп заявил, что действительно хочет помочь с украинским урегулированием
Президент США Дональд Трамп заявил, что он действительно хочет помочь достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 21.01.2026
украина, дональд трамп, сша, в мире, давос
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он действительно хочет помочь достичь мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Они хотят, чтобы мы им помогли с Украиной. И позвольте сказать: мы действительно помогаем… Там происходит настоящая резня, и именно это я хочу остановить", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
