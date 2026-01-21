https://ria.ru/20260121/tramp-2069367458.html
Трамп заявил, что действительно хочет помочь с украинским урегулированием
Трамп заявил, что действительно хочет помочь с украинским урегулированием
Президент США Дональд Трамп заявил, что он действительно хочет помочь достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 21.01.2026
