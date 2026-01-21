https://ria.ru/20260121/tramp-2069367128.html
Много всего будет происходить в Гренландии в случае войны, заявил Трамп
Много всего будет происходить в Гренландии в случае войны, заявил Трамп
Много всего будет происходить в Гренландии в случае потенциальной войны, над ней будут летать ракеты, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Трамп: над Гренландией будут летать ракеты в случае потенциальной войны