Много всего будет происходить в Гренландии в случае войны, заявил Трамп - РИА Новости, 21.01.2026
17:17 21.01.2026 (обновлено: 17:32 21.01.2026)
Много всего будет происходить в Гренландии в случае войны, заявил Трамп
Много всего будет происходить в Гренландии в случае потенциальной войны, над ней будут летать ракеты, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, гренландия, сша, давос, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Давос, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп
Много всего будет происходить в Гренландии в случае войны, заявил Трамп

Трамп: над Гренландией будут летать ракеты в случае потенциальной войны

Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Много всего будет происходить в Гренландии в случае потенциальной войны, над ней будут летать ракеты, заявил президент США Дональд Трамп.
"Кто, черт возьми, захочет защищать договор аренды на огромный кусок льда посреди океана, где в случае войны большая часть боевых действий будет происходить именно на этом куске льда. Подумайте об этом. Ракеты будут летать прямо над центром этого куска льда", - сказал Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Заголовок открываемого материала