Производство природного газа в США достигло максимума, утверждает Трамп
Производство природного газа в США достигло максимума, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что при нем производство природного газа в Соединенных Штатах достигло исторического максимума. РИА Новости, 21.01.2026
Трамп: производство природного газа в США достигло исторического максимума