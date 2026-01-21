Рейтинг@Mail.ru
США не получили должного признания за борьбу с COVID-19, заявил Трамп
18:07 21.01.2026
США не получили должного признания за борьбу с COVID-19, заявил Трамп
США не получили того признания, которое заслужили за борьбу с пандемией коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.01.2026
2026
в мире, сша, давос, дональд трамп
В мире, США, Давос, Дональд Трамп
США не получили должного признания за борьбу с COVID-19, заявил Трамп

Трамп: США не получили того признания, которое заслужили за борьбу с COVID-19

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. США не получили того признания, которое заслужили за борьбу с пандемией коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп.
"У нас случился COVID-19, весь мир страдал. Мы проделали феноменальную работу, я не думаю, что мы получили то признание, которое заслужили", - сказал Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе.
