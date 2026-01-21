Рейтинг@Mail.ru
США сейчас не ведут переговоры с Ираном, заявил Уиткофф
13:28 21.01.2026
США сейчас не ведут переговоры с Ираном, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента Стив Уиткофф заявил в среду, что Вашингтон в данный момент не ведет переговоров с Тегераном, но контакты стран имели место. РИА Новости, 21.01.2026
в мире, вашингтон (штат), тегеран (город), сша, стив уиткофф, иран
В мире, Вашингтон (штат), Тегеран (город), США, Стив Уиткофф, Иран
США сейчас не ведут переговоры с Ираном, заявил Уиткофф

Уиткофф: США сейчас не ведут переговоры с Ираном, но контакты были

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента Стив Уиткофф заявил в среду, что Вашингтон в данный момент не ведет переговоров с Тегераном, но контакты стран имели место.
"Сейчас мы не ведем с ними переговоров, но у нас были контакты", - сказал он в интервью CNBC, говоря об отношениях между США и Ираном.
Спецпосланник Стивен Уиткофф и президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг
13:30
 
