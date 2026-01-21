https://ria.ru/20260121/ssha-2069295594.html
США сейчас не ведут переговоры с Ираном, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента Стив Уиткофф заявил в среду, что Вашингтон в данный момент не ведет переговоров с Тегераном, но контакты стран имели место. РИА Новости, 21.01.2026
Уиткофф: США сейчас не ведут переговоры с Ираном, но контакты были