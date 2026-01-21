https://ria.ru/20260121/sovet-mira-2069304861.html
Уиткофф рассказал, сколько стран согласились присоединиться к Совету мира
США уже получили согласие от лидеров 20-25 стран на участие в создаваемом "Совете мира", сообщил в среду спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:02:00+03:00
2026-01-21T14:02:00+03:00
2026-01-21T14:03:00+03:00
сша
стив уиткофф
вашингтон (штат)
в мире
сша
вашингтон (штат)
сша, стив уиткофф, вашингтон (штат), в мире
Уиткофф рассказал, сколько стран согласились присоединиться к Совету мира
Уиткофф6 США получили согласие от лидеров 20-25 стран войти в состав Совета мира