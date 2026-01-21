Рейтинг@Mail.ru
14:02 21.01.2026
Уиткофф рассказал, сколько стран согласились присоединиться к Совету мира
Уиткофф рассказал, сколько стран согласились присоединиться к Совету мира
США уже получили согласие от лидеров 20-25 стран на участие в создаваемом "Совете мира", сообщил в среду спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 21.01.2026
Уиткофф рассказал, сколько стран согласились присоединиться к Совету мира

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. США уже получили согласие от лидеров 20-25 стран на участие в создаваемом "Совете мира", сообщил в среду спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
По его словам, несмотря на сложности, связанные с формированием подобного международного механизма, отклик со стороны мировых лидеров оказался значительным, и в Вашингтоне рассчитывают на дальнейшее расширение круга участников.
"У нас уже есть 20, а возможно, и 25 лидеров, которые сказали "да". Это не такое простое место, чтобы туда попасть, но они уже согласились. Думаю, вы увидите значительный отклик", - заявил Уиткофф.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира, пишут СМИ
США, Стив Уиткофф, Вашингтон (штат), В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
