Южная Корея восстановит в действии межкорейское военное соглашение
04:46 21.01.2026
Южная Корея восстановит в действии межкорейское военное соглашение
Южная Корея восстановит в действии межкорейское военное соглашение
Сеул восстановит в действии военное соглашение с КНДР о снижении напряженности, заявил на пресс-конференции по случаю нового года президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.
в мире
кндр
южная корея
сеул
ли чжэ мен
юн сок ель
кндр
южная корея
сеул
в мире, кндр, южная корея, сеул, ли чжэ мен, юн сок ель
В мире, КНДР, Южная Корея, Сеул, Ли Чжэ Мен, Юн Сок Ель
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 21 янв - РИА Новости. Сеул восстановит в действии военное соглашение с КНДР о снижении напряженности, заявил на пресс-конференции по случаю нового года президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.
"Мы будем создавать условия, при которых может возобновиться межкорейский диалог. Для предотвращения случайных столкновений между Севером и Югом и укрепления политического и военного доверия мы будем восстанавливать соглашение от 19 сентября (2018 года - ред.)", - заявил Ли Чжэ Мён на пресс-конференции, ее трансляция велась официальным каналом президента.
Во вторник министерство объединения Южной Кореи заявило о необходимости восстановить исполнение межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности.
Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. Оно предполагало в том числе установление мирных зон в Желтом и Японском морях и возле наземной границы, где исключались военные учения. Но отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях, а летом 2020 года привела к прекращению почти всех контактов между двумя странами, после того как Пхеньян заявил, что у него "закончилось терпение".
В ноябре 2023 года тогда еще президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отдал распоряжение начать соответствующие процедуры для приостановки отдельных пунктов межкорейского военного соглашения в ответ на запуск КНДР военного разведывательного спутника.
Пхеньян тогда заявил, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в соответствии с соглашением, и снова стал дислоцировать солдат и вооружения у демаркационной линии, возводить там укрепления. При этом КНДР обвинила Сеул в том, что он "выбросил доверие" и обязанности по выполнению договоренностей, что показывает, что с ним нельзя иметь дело.
В июне 2025 года Сеул полностью приостановил действие соглашения "до тех пор, пока не будет восстановлено взаимное доверие" между Севером и Югом. После этого Южная Корея стала снова проводить военные учения в приграничных с КНДР зонах. Непосредственным поводом для такого решения стала отправка КНДР 3,5 тысячи воздушных шаров с 15 тоннами бумажного мусора в приграничные районы Южной Кореи. В Пхеньяне назвали это ответом на участившиеся тогда случаи отправки южнокорейскими активистами антипхеньянских материалов на Север, что также было запрещено предыдущими договоренностями.
Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён после прихода к власти в июне прошлого года стал приостанавливать все враждебные по отношению к КНДР действия, такие как отправка листовок активистами, трансляция пропагандистстких громкоговорителей на границе и другие. Он также приказал правительству подготовить к реализации имеющиеся межкорейские соглашения там, где существует такая возможность, в частности, речь шла о поэтапном возобновлении действия "Соглашения о реализации исторической Пханмунджомской декларации в военной сфере", подписанного Южной и Северной сторонами 19 сентября 2018 года для предотвращения возможных внезапных конфликтов и установления доверия.
