"Сочи" — "Северсталь": смотреть онлайн матч КХЛ 21 января

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. "Сочи" и "Северсталь" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 21 января и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
21 января 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
14:12 • Павел Дедунов
03:38 • Тимур Хафизов
(Артем Волков, Павел Хомченко)
05:57 • Макс Эллис
(Артем Волков)
16:18 • Макс Эллис
(Тимур Хафизов, Ноэль Хофенмайер)
04:08 • Михаил Ильин
(Yanni Kaldis, Александр Скоренов)
07:00 • Давид Думбадзе
(Никита Камалов, Иван Подшивалов)
00:45 • Ilya Kvochko
08:39 • Иван Подшивалов
(Тимофей Давыдов, Давид Думбадзе)
03:58 • Михаил Ильин