"Славия" — "Барселона": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
"Славия" — "Барселона": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T21:00:00+03:00
футбол
славия
барселона
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
