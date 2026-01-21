https://ria.ru/20260121/rossija-2069286971.html
Россия впервые поставила в КНР за месяц продукцию АПК на миллиард рублей
Россия впервые поставила в КНР за месяц продукцию АПК на миллиард рублей - РИА Новости, 21.01.2026
Россия впервые поставила в КНР за месяц продукцию АПК на миллиард рублей
Россия впервые экспортировала в Китай продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц, сообщил Федеральный центр... РИА Новости, 21.01.2026
Россия впервые поставила в КНР за месяц продукцию АПК на миллиард рублей
Россия впервые поставила в Китай продукцию АПК на сумму свыше $1 млрд за месяц
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия впервые экспортировала в Китай продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
Согласно предварительным оценкам, за декабрь 2025 года Россия
экспортировала в Китай
1,3 миллиона тонн агропромышленной продукции на сумму более 1 миллиарда долларов. Ранее стоимостной максимум составлял 812 миллионов долларов и был достигнут в октябре минувшего года года.
"Россия впервые экспортировала в Китай продукцию АПК на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц", - говорится в сообщении.
В топ-5 видов продукции АПК, поставлявшихся из России в Китай в декабре минувшего года, входят: рапсовое масло (около 215 миллионов долларов), живые, свежие или охлажденные крабы (более 159 миллионов долларов), семена льна (более 74 миллионов долларов), минтай (около 65 миллионов долларов), сельдь (более 55 миллионов долларов)
"По объему поставок в натуральном выражении также обновлен максимум. Предыдущий рекорд наблюдался в сентябре 2023 года, когда Россия экспортировала 1,14 миллиона тонн продукции АПК", - добавляется в сообщении.