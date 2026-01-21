https://ria.ru/20260121/rospotrebnadzor-2069236184.html
Роспотребнадзор в 2025 году проверял роддом Новокузнецка, где умерли дети
Роспотребнадзор в 2025 году проверял роддом Новокузнецка, где умерли дети - РИА Новости, 21.01.2026
Роспотребнадзор в 2025 году проверял роддом Новокузнецка, где умерли дети
Роспотребнадзор проверял роддом Новокузнецка, где в новогодние каникулы умерли девять детей, в июне 2025 года, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:02:00+03:00
2026-01-21T10:02:00+03:00
2026-01-21T10:02:00+03:00
происшествия
новокузнецк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067760107_0:206:3275:2048_1920x0_80_0_0_73ec0d0da19ca800355d0313bc5b730d.jpg
https://ria.ru/20260116/roddom-2068275808.html
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067760107_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_75965699346399ef0afc88fde24ceb36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Роспотребнадзор в 2025 году проверял роддом Новокузнецка, где умерли дети
РИА Новости: Роспотребнадзор в июне проверял роддом №1 в Новокузнецке