"Ньюкасл" — ПСВ: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
"Ньюкасл" — ПСВ: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
