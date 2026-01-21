Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде задержали сотрудника полиции за разглашение гостайны - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/nizhniy-novgorod-2069287294.html
В Нижнем Новгороде задержали сотрудника полиции за разглашение гостайны
В Нижнем Новгороде задержали сотрудника полиции за разглашение гостайны - РИА Новости, 21.01.2026
В Нижнем Новгороде задержали сотрудника полиции за разглашение гостайны
Оперуполномоченный отделения уголовного розыска линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:54:00+03:00
2026-01-21T12:54:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20260121/fsb-2069233233.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде задержали сотрудника полиции за разглашение гостайны

Сотрудника полиции в нижегородском порту обвинили в разглашении гостайны

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Оперуполномоченный отделения уголовного розыска линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области за разглашение государственной тайны, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что задержанный в нарушение законодательства РФ передал третьим лицам сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по статье 283 УК РФ (Разглашение государственной тайны).
"Сотрудники УФСБ устанавливают возможных соучастников и иные эпизоды противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
В управлении на транспорте МВД России по ПФО сообщили, что оперативниками подразделения собственной безопасности проводится служебная проверка. "При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ликвидация спецслужбами террориста в Уфе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе
09:50
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала