В Нижнем Новгороде задержали сотрудника полиции за разглашение гостайны

В управлении на транспорте МВД России по ПФО сообщили, что оперативниками подразделения собственной безопасности проводится служебная проверка. "При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.