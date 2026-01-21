https://ria.ru/20260121/nizhniy-novgorod-2069287294.html
В Нижнем Новгороде задержали сотрудника полиции за разглашение гостайны
В Нижнем Новгороде задержали сотрудника полиции за разглашение гостайны
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Оперуполномоченный отделения уголовного розыска линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области за разглашение государственной тайны, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что задержанный в нарушение законодательства РФ
передал третьим лицам сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по статье 283 УК РФ (Разглашение государственной тайны).
"Сотрудники УФСБ устанавливают возможных соучастников и иные эпизоды противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
В управлении на транспорте МВД России по ПФО сообщили, что оперативниками подразделения собственной безопасности проводится служебная проверка. "При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.