В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
нижнекамск
