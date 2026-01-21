Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 21 января
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:00 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/lokomotiv-dinamo-smotret-onlayn-2069366400.html
"Локомотив" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 21 января
"Локомотив" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 21 января - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Локомотив" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T18:00:00+03:00
2026-01-21T18:00:00+03:00
хоккей
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
динамо (минск)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155771/14/1557711496_0:132:599:469_1920x0_80_0_0_be18c2f821c19af3be7594cd1ff24061.png
2026
"Локомотив" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 21 января

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. "Локомотив" и "Динамо" (Минск) встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 21 января и начнется в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
2 : 1
Динамо Минск
42:40 • Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Березкин)
19:36 • Yegor Surin
(Александр Радулов)
02:20 • Никита Пышкайло
(Роберт Хэмилтон)
