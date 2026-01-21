https://ria.ru/20260121/lokomotiv-dinamo-smotret-onlayn-2069366400.html
"Локомотив" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 21 января
"Локомотив" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 21 января - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Локомотив" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T18:00:00+03:00
2026-01-21T18:00:00+03:00
2026-01-21T18:00:00+03:00
хоккей
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
динамо (минск)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155771/14/1557711496_0:132:599:469_1920x0_80_0_0_be18c2f821c19af3be7594cd1ff24061.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155771/14/1557711496_0:76:599:525_1920x0_80_0_0_62260404a46359e2f76365af82e24383.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, динамо (минск), спорт
Хоккей, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Динамо (Минск), Спорт