"Карабах" — "Айнтрахт": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T19:00:00+03:00
