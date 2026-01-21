Рейтинг@Mail.ru
"Челси" — "Пафос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
Футбол
Футбол
 
21:00 21.01.2026
"Челси" — "Пафос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
"Челси" — "Пафос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Челси" — "Пафос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
челси, пафос, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
"Челси" — "Пафос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. "Челси" и "Пафос" встретятся в матче седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 21 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
21 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Челси
1 : 0
Пафос
78‎’‎ • Мойсес Кайседо
