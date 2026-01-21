https://ria.ru/20260121/chelsi-pafos-smotret-onlayn-2069376394.html
"Челси" — "Пафос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T21:00:00+03:00
футбол
челси
пафос
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
Новости
ru-RU
