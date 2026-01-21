Вид на Мурманск с вертолета. Архивное фото

Вид на Мурманск с вертолета

Более 120 женщин открыли свой бизнес в Мурманской области в прошлом году

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2025 году кадровый центр "Работа России" Мурманской области помог открыть свое дело 127 женщинам, которые обратились за содействием началу предпринимательской деятельности и зарегистрировали бизнес или самозанятость, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточнятся, что в прошлом году рамках губернаторского проекта "На Севере — малыш" появились новые виды поддержки женщин в декрете.

Особое внимание в работе службы занятости уделяется молодым матерям. Свое дело открыли 20 жительниц Мурманской области, воспитывающих детей дошкольного возраста. При этом 104 заявительницы получили для старта бизнеса выплату от государства.