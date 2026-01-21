Рейтинг@Mail.ru
Более 120 женщин открыли свой бизнес в Мурманской области в прошлом году - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
16:21 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/biznes-2069347309.html
Более 120 женщин открыли свой бизнес в Мурманской области в прошлом году
Более 120 женщин открыли свой бизнес в Мурманской области в прошлом году - РИА Новости, 21.01.2026
Более 120 женщин открыли свой бизнес в Мурманской области в прошлом году
В 2025 году кадровый центр "Работа России" Мурманской области помог открыть свое дело 127 женщинам, которые обратились за содействием началу предпринимательской РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:21:00+03:00
2026-01-21T16:21:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_0:114:3071:1841_1920x0_80_0_0_fa9606b9016402a067d20ee9f7b257bb.jpg
https://ria.ru/20260120/msp-2069019449.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_89cba608c73951de635b503d7a9f1304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 120 женщин открыли свой бизнес в Мурманской области в прошлом году

Свыше 120 женщин открыли свое дело в Мурманской области в 2025 году

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Мурманск с вертолета
Вид на Мурманск с вертолета - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на Мурманск с вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2025 году кадровый центр "Работа России" Мурманской области помог открыть свое дело 127 женщинам, которые обратились за содействием началу предпринимательской деятельности и зарегистрировали бизнес или самозанятость, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточнятся, что в прошлом году рамках губернаторского проекта "На Севере — малыш" появились новые виды поддержки женщин в декрете.
Особое внимание в работе службы занятости уделяется молодым матерям. Свое дело открыли 20 жительниц Мурманской области, воспитывающих детей дошкольного возраста. При этом 104 заявительницы получили для старта бизнеса выплату от государства.
Таких результатов удалось достичь благодаря комплексной поддержке. Кадровыми центрами в Заполярье созданы женские клубы, а также реализуется проект "Мама в деле". Карьерные консультанты кадровых центров выступают главными помощниками молодых мам Севера на пути профессионального становления.
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Число субъектов МСП в Иркутской области выросло на 3,2% за год
20 января, 13:25
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала