Более 120 женщин открыли свой бизнес в Мурманской области в прошлом году
2025 году кадровый центр "Работа России" Мурманской области помог открыть свое дело 127 женщинам, которые обратились за содействием началу предпринимательской
2026-01-21T16:21:00+03:00
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2025 году кадровый центр "Работа России" Мурманской области помог открыть свое дело 127 женщинам, которые обратились за содействием началу предпринимательской деятельности и зарегистрировали бизнес или самозанятость, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточнятся, что в прошлом году рамках губернаторского проекта "На Севере — малыш" появились новые виды поддержки женщин в декрете.
Особое внимание в работе службы занятости уделяется молодым матерям. Свое дело открыли 20 жительниц Мурманской области, воспитывающих детей дошкольного возраста. При этом 104 заявительницы получили для старта бизнеса выплату от государства.
Таких результатов удалось достичь благодаря комплексной поддержке. Кадровыми центрами в Заполярье созданы женские клубы, а также реализуется проект "Мама в деле". Карьерные консультанты кадровых центров выступают главными помощниками молодых мам Севера на пути профессионального становления.