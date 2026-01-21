https://ria.ru/20260121/atalanta-atletik-smotret-onlayn-2069376936.html
"Аталанта" — "Атлетик": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
"Аталанта" — "Атлетик": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Аталанта" — "Атлетик": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
