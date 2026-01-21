Жительница Адыгеи рассказала о последствиях атаки БПЛА

"Был очень сильный грохот... Вышла на балкон, увидела, что возле соседнего дома горят автомобили, и больше ничего не видно. Страх был сильный, до утра не спала. В нашем доме тоже квартиры пострадали. Утром вышла - у многих стекла выбиты, балконные двери оторваны, в подъезде стекла разбиты, у меня тоже на балконе раму выбило. Сейчас все предлагают помощь, очень дружный народ", - рассказала женщина.