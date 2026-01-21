https://ria.ru/20260121/adygeya-2069288295.html
Жительница Адыгеи рассказала о последствиях атаки БПЛА
2026-01-21T12:57:00+03:00
происшествия
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
республика адыгея
тахтамукайский район
происшествия, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Происшествия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Жительница Адыгеи, квартира которой пострадала из-за атаки вражеского БПЛА, рассказала РИА Новости, что проснулась от грохота и увидела с балкона горящие автомобили.
"Был очень сильный грохот... Вышла на балкон, увидела, что возле соседнего дома горят автомобили, и больше ничего не видно. Страх был сильный, до утра не спала. В нашем доме тоже квартиры пострадали. Утром вышла - у многих стекла выбиты, балконные двери оторваны, в подъезде стекла разбиты, у меня тоже на балконе раму выбило. Сейчас все предлагают помощь, очень дружный народ", - рассказала женщина.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов
сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе
, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.