Рейтинг@Mail.ru
Жительница Адыгеи рассказала о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/adygeya-2069288295.html
Жительница Адыгеи рассказала о последствиях атаки БПЛА
Жительница Адыгеи рассказала о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Жительница Адыгеи рассказала о последствиях атаки БПЛА
Жительница Адыгеи, квартира которой пострадала из-за атаки вражеского БПЛА, рассказала РИА Новости, что проснулась от грохота и увидела с балкона горящие... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:57:00+03:00
2026-01-21T12:57:00+03:00
происшествия
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069245096_0:245:709:644_1920x0_80_0_0_0514768b6ec116eb141532810641e691.jpg
https://ria.ru/20260121/zhitelnitsa-2069278071.html
республика адыгея
тахтамукайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069245096_0:145:709:677_1920x0_80_0_0_75baf2bad050543329cca0bb62822c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Происшествия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
Жительница Адыгеи рассказала о последствиях атаки БПЛА

РИА Новости: жительница Адыгеи рассказала о горящих автомобилях после атаки БПЛА

© Кадр видео из соцсетейПожар после атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
Пожар после атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар после атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Жительница Адыгеи, квартира которой пострадала из-за атаки вражеского БПЛА, рассказала РИА Новости, что проснулась от грохота и увидела с балкона горящие автомобили.
"Был очень сильный грохот... Вышла на балкон, увидела, что возле соседнего дома горят автомобили, и больше ничего не видно. Страх был сильный, до утра не спала. В нашем доме тоже квартиры пострадали. Утром вышла - у многих стекла выбиты, балконные двери оторваны, в подъезде стекла разбиты, у меня тоже на балконе раму выбило. Сейчас все предлагают помощь, очень дружный народ", - рассказала женщина.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА
12:19
 
ПроисшествияРеспублика АдыгеяТахтамукайский районМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала