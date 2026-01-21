https://ria.ru/20260121/admiral-ak-bars-smotret-onlayn-2069290204.html
"Адмирал" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
хоккей
адмирал
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
