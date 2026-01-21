Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 21 января
12:30 21.01.2026
"Адмирал" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 21 января
"Адмирал" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 21 января
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Хоккей, Адмирал, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Спорт

"Адмирал" — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 21 января

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. "Адмирал" и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 21 января и начнется в 12:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
"Лада" благодаря второму шатауту Трушкова подряд выиграла матч КХЛ
Вчера, 20:43
ХоккейАдмиралАк БарсКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчейСпорт
 
